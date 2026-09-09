У західних областях уже незабаром буде нова хвиля різкого похолодання

Несподіване потепління тішить українців, але у деяких областях воно буде дуже коротким. У західних регіонах уже незабаром буде нова хвиля різкого похолодання. Синоптики Укргідрометцентру назвали області, де очікували максимальні +16°C вдень.

У четвер, 10 вересня, погода уже почне погіршуватися. У західних областях денний максимум становитиме від 18 до 21°C тепла, виключенням є лише Чернівецька область, де вдень очікується 27°C тепла. У більшості регіонів на заході дощитиме. На іншій території України ще збережеться сонячна та тепла погода, вдень температура повітря сягатиме 25°C тепла.

У п’ятницю, 11 вересня, у більшості областей похолодає. На заході найхолодніше буде у Львівській та Волинській областях – до 17°C тепла, в інших західних регіонах очікується від 18 до 21°C тепла вдень. На іншій території України вдень буде хмарно з проясненнями, температура сягатиме 23°C тепла. На півдні та сході – переважно сонячно, до 27°С тепла.

Карта погоди в Україні 11 вересня (клікніть для збільшення)

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У суботу, 12 вересня, температура повітря продовжить знижуватися. На заході денний максимум становитиме до 19°C тепла, на Прикарпатті прогнозують максимальні 16°C вдень, на Львівщині, Тернопільщині, Буковині – до 17°C тепла.

На півночі 12 вересня очікується до 21°C тепла, у центральних областях буде хмарно з проясненнями, температура вдень становитиме близько 21°C тепла. Найтепліше буде на півдні – до 29°C тепла.

У неділю, 13 вересня, потепління очікувати не варто. Прохолодна погода збережеться по всій території України, виключенням є південь (до 29°C тепла) та схід (близько 26°C тепла). Найпрохолодніше буде на заході України, місцями температура опуститься до максимальних 17°C тепла вдень.

Карта погоди в Україні 13 вересня (клікніть для збільшення)

У понеділок, 14 вересня, найхолодніше буде на півночі – до 18°C тепла, на заході денний максимум становитиме від 20 до 23°C тепла. На сході та півдні збережеться найтепліша погода – місцями до 30°C тепла.