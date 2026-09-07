Посів моркви восени може стати хорошим способом отримати ранній урожай. Якщо правильно підібрати строк, то насіння не встигає прорости до морозів, а навесні починає розвиватися одразу за сприятливих умов. У результаті перші молоді коренеплоди можна отримати значно раніше, ніж після звичайного весняного посіву. Як посіяти моркву на зиму, пише «Агро сіті».

Основну підготовку грядки проводять восени. Після збирання ранньої моркви на цій самій ділянці можна вирощувати іншу культуру.

Весняна волога допомагає насінню швидше проростати й забезпечує рослини водою на початку росту. Завдяки цьому коренеплоди можуть формуватися рівними та соковитими.

Водночас варто враховувати головний недолік такого способу: підзимова морква зазвичай не призначена для тривалого зберігання. Її краще використовувати як ранню продукцію.

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Як підготувати грядку для осіннього посіву

Виберіть для моркви рівну або трохи підвищену ділянку. Ґрунт має бути пухким, родючим і добре пропускати воду. На підвищенні навесні земля швидше прогрівається, тому насіння раніше виходить зі стану спокою.

Морква найкраще росте на ґрунті з кислотністю близько pH 6–7. Якщо земля надто кисла, її заздалегідь вапнують або використовують відповідні матеріали для розкислення.

Підготуйте грядку до настання стійких морозів. Розрівняйте ґрунт і зробіть борозенки приблизно 2–3 см завглибшки. Дно борозенок можна трохи ущільнити.

Окремо підготуйте сухий ґрунт для засипання насіння. Зберігайте його в сухому приміщенні, щоб під час посіву він не був вологим або мерзлим. Для верхнього шару можна також використати сухий торф чи легку поживну суміш.

Які сорти моркви підходять для підзимового посіву

Для осінньої сівби обирайте холодостійкі сорти, які менше схильні до передчасного утворення квітконосів. Перевагу варто надавати ранній моркві, оскільки головна мета підзимового посіву – отримати врожай якомога раніше.

Добре підходять сорти Нантського типу. Вони формують соковиті коренеплоди циліндричної форми із заокругленим кінчиком і добре підходять для споживання у свіжому вигляді.

Зважайте й на кількість насіння. Частина його може не пережити зимовий період, тому для підзимового посіву зазвичай використовують дещо більшу норму, ніж навесні.

Коли сіяти моркву під зиму

Вибір правильного часу – найважливіша умова успіху. Якщо посіяти моркву надто рано, насіння може прорости ще восени. Молоді сходи не переживуть сильного похолодання, тому весь посів може бути втрачений.

Орієнтуйтеся не на конкретну дату, а на стан погоди та ґрунту. Сіяти краще тоді, коли земля вже достатньо охолола, а денне тепло не провокує проростання насіння. Важливо, щоб насіння потрапило в ґрунт сухим.

Під час посіву не поливайте борозенки. Викладіть насіння у підготовлений ґрунт і засипте його сухою землею або торфом. Відстань між рядками зробіть приблизно 15–20 см, а глибину загортання – близько 1,5–2 см.

Для додаткового захисту грядку можна замульчувати сухим матеріалом. Шар мульчі допоможе зменшити різкі коливання температури та захистити насіння від несприятливих умов.