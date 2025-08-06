Не проґавте найкращий момент: головні ознаки, що часник пора викопувати
Багато городників вважають часник однією з найпростіших культур для вирощування: він не потребує постійного догляду чи частого поливу. Але головна умова для збереження якісного врожаю – правильно обрати момент викопування. Запізнення або поспіх можуть зіпсувати овоч: він або ще не набрався сили, або вже перезрів і почне псуватися при зберіганні. Коли час збирати часник, пише УНІАН.
Як зрозуміти, що часник пора копати
Терміни збирання залежать від типу часнику – озимого чи ярого. Озимі сорти (посаджені восени) зазвичай дозрівають з середини липня до початку серпня. Ярий, який висівають навесні, викопують пізніше, приблизно з другої половини серпня до середини вересня. Орієнтуватися лише на дати не варто: терміни можуть змінюватися залежно від сорту, клімату й типу ґрунту.
Найточніше вибрати оптимальний час можна, спостерігаючи за самими рослинами.
Коли викопувати озимий часник: ознаки стиглості
Ознаки, що сигналізують про готовність врожаю:
- залишені для контролю стрілки випросталися, коробочки розтріскались і показалося насіння;
- нижні листки повністю висохли, а верхні почали жовтіти;
- лушпиння щільне й сухе, має характерний для сорту колір (білий або фіолетовий);
- при розкопуванні кількох головок видно, що коріння змінило колір на сіруватий і підсохло.
Ознаки стиглості ярого часнику
Для ярого часнику діють ті ж основні правила, а також:
- ріст припинився;
- листя починає вилягати на землю;
- шийка стає сухою і зморщеною.
Якщо часник не зібрати вчасно, він швидко втратить товарний вигляд і зіпсується вже через кілька тижнів зберігання. Перезрілий урожай часто гниє або втрачає щільність.
Як правильно викопати часник
Щоб зберегти часник якомога довше, дотримуйтесь простих рекомендацій:
- не поливайте грядки за 7-10 днів до збирання;
- вибирайте суху погоду – найкраще копати зранку або ввечері, уникаючи спеки;
- використовуйте вилки для підкопування – лопата може пошкодити головки;
- просушіть часник 7-10 днів у тіні або в добре провітрюваному приміщенні;
- після просушування обріжте стебла, залишивши близько 10 см, та підріжте коріння.
Урожай, що має тріщини, пошкодження чи ознаки перезрівання, слід використати першим, він найменш придатний для тривалого зберігання.