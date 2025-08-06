Найточніше – спостерігати за самими рослинами

Багато городників вважають часник однією з найпростіших культур для вирощування: він не потребує постійного догляду чи частого поливу. Але головна умова для збереження якісного врожаю – правильно обрати момент викопування. Запізнення або поспіх можуть зіпсувати овоч: він або ще не набрався сили, або вже перезрів і почне псуватися при зберіганні. Коли час збирати часник, пише УНІАН.

Як зрозуміти, що часник пора копати

Терміни збирання залежать від типу часнику – озимого чи ярого. Озимі сорти (посаджені восени) зазвичай дозрівають з середини липня до початку серпня. Ярий, який висівають навесні, викопують пізніше, приблизно з другої половини серпня до середини вересня. Орієнтуватися лише на дати не варто: терміни можуть змінюватися залежно від сорту, клімату й типу ґрунту.

Найточніше вибрати оптимальний час можна, спостерігаючи за самими рослинами.

Коли викопувати озимий часник: ознаки стиглості

Ознаки, що сигналізують про готовність врожаю:

залишені для контролю стрілки випросталися, коробочки розтріскались і показалося насіння;

нижні листки повністю висохли, а верхні почали жовтіти;

лушпиння щільне й сухе, має характерний для сорту колір (білий або фіолетовий);

при розкопуванні кількох головок видно, що коріння змінило колір на сіруватий і підсохло.

Ознаки стиглості ярого часнику

Для ярого часнику діють ті ж основні правила, а також:

ріст припинився;

листя починає вилягати на землю;

шийка стає сухою і зморщеною.

Якщо часник не зібрати вчасно, він швидко втратить товарний вигляд і зіпсується вже через кілька тижнів зберігання. Перезрілий урожай часто гниє або втрачає щільність.

Як правильно викопати часник

Щоб зберегти часник якомога довше, дотримуйтесь простих рекомендацій:

не поливайте грядки за 7-10 днів до збирання;

вибирайте суху погоду – найкраще копати зранку або ввечері, уникаючи спеки;

використовуйте вилки для підкопування – лопата може пошкодити головки;

просушіть часник 7-10 днів у тіні або в добре провітрюваному приміщенні;

після просушування обріжте стебла, залишивши близько 10 см, та підріжте коріння.

Урожай, що має тріщини, пошкодження чи ознаки перезрівання, слід використати першим, він найменш придатний для тривалого зберігання.