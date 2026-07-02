Точна дата збирання залежить від погодних умов, особливостей сорту та регіону вирощування

Липень – традиційний період збирання озимого часнику. Якщо викопати головки надто рано або запізно, вони можуть втратити смак, швидко висохнути чи почати псуватися під час зберігання. Тому досвідчені городники радять звертати увагу не лише на календар, а й на стан рослин. Коли викопувати часник, пише NV.

Як зрозуміти, що часник уже достиг

Точна дата збирання залежить від погодних умов, особливостей сорту та регіону вирощування. Найнадійніший спосіб визначити готовність урожаю – уважно оглянути рослини.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ознаками стиглості є:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

нижнє листя пожовкло й висохло;

верхні листки ще залишаються зеленими;

несправжнє стебло стало м'якшим;

покривні луски головки щільні та добре сформовані;

якщо залишали стрілки, їх оболонка розтріскалася, а повітряні цибулинки повністю достигли.

Не варто надто довго залишати часник у ґрунті. Перестиглі головки починають розпадатися на окремі зубчики, що значно скорочує термін їхнього зберігання.

Чому деякі городники орієнтуються на місячний календар

Частина дачників під час планування польових робіт користується місячним календарем. Вони вважають, що найкраще збирати коренеплоди та цибулинні культури під час спадного Місяця, коли поживні речовини зосереджуються у підземній частині рослини.

Водночас наукових доказів того, що фази Місяця впливають на якість або лежкість врожаю, наразі немає. Саме тому агрономи рекомендують передусім оцінювати ступінь достигання часнику та враховувати погодні умови.

Сприятливі дні для викопування озимого часнику у липні 2026 року

Якщо ви дотримуєтеся рекомендацій місячного календаря, найсприятливішими днями вважаються:

1 липня;

2–3 липня;

7–12 липня;

15–16 липня;

27–28 липня;

30–31 липня.

Саме ці дні прихильники місячного календаря вважають найвдалішими для збирання врожаю, призначеного для тривалого зберігання.

Як правильно викопувати часник

Щоб урожай добре зберігався, важливо не лише правильно визначити час збирання, а й дотримуватися кількох простих правил.

Приблизно за два тижні до викопування припиніть полив. За цей час покривні луски стануть міцнішими, а ризик загнивання значно зменшиться.

Викопуйте головки садовими вилами, а не лопатою, так менше шансів пошкодити врожай.

Для роботи обирайте сухий день без опадів. Найкраще проводити збирання вранці або надвечір, коли сонце не таке активне.

Після викопування не очищайте головки від землі та не обрізайте листя. Залиште часник просушуватися під навісом або в добре провітрюваному приміщенні на 10–14 днів.

Помилки, які скорочують термін зберігання

Щоб часник без проблем долежав до весни, уникайте найпоширеніших помилок:

не мийте головки після викопування;

не залишайте врожай надовго під прямим сонцем;

не обрізайте листя одразу після збирання;

не закладайте на зберігання пошкоджені або розтріскані головки.

Після повного висихання обріжте корінці, залиште стебло завдовжки кілька сантиметрів або заплетіть часник у коси. За належних умов зберігання здорові й добре висушені головки можуть залишатися придатними до споживання до нового врожаю.