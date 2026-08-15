Еміль Ішкулов майже два роки очолював 80-ту бригаду, а потім був заступником командира 7-го корпусу

Колишній командир 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов найближчим часом очолить 11-й корпус Сухопутних військ, повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела в Силах оборони.

Після звільнення з 80-ї бригади полковник Еміль Ішкулов став заступником командира 7-го корпусу ДШВ. 11-й корпус зараз очолює бригадний генерал Олексій Майстренко.

Офіційної причини кадрової ротації джерела журналістів не називають, проте зазначили, що управлінські підходи Олексія Майстренка «не відповідали сучасним реаліям прийняття рішень». Додамо, що 11-й корпус відповідає за складну ділянку фронту на Донеччині – Словʼянський і Краматорський напрямки. Джерела УП говорять, що призначення Еміля Ішкулова «суттєво посилить» ці напрямки.

Окрім того, за даними журналістів, на новій посаді Еміль Ішкулов буде співпрацювати з Третім корпусом, що стоїть у Лимані (Донеччина) та Боровій (Харківщина). Нещодавно 11-й корпус передав 3-му корпусу дві бригади, що були в його оперативному підпорядкуванні – 81-шу та 54-ту, що стояли північніше Словʼянська та межували зі смугою 3-го АК.

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В УП пишуть, що новопризначений головком ЗСУ Михайло Драпатий вирішив «реабілітувати» Ішкулова після Курської операції, коли він відмовився вести 80-ту бригаду на територію Росії, що не сподобалось ексголовкому Олександрові Сирському.

Нагадаємо, Еміль Ішкулов очолював 80-ту бригаду бригаду з кінця 2022 року до кінця липня 2024 року. До цього служив у 25-й та 81-й бригадах. Він нагороджений орденами Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні». Після інформації про звільнення Еміля Ішкулова з посади комбрига, десантники виступили проти цього і стали на захист свого командира. Тоді Командування ДШВ повідомило, що його призначать на вищу посаду.