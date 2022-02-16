Яворівський батальйон тероборони розташують в приміщенні колишнього санаторію

Львівська облрада на позачерговій сесії у середу, 16 лютого, прийняла рішення про передачу одного з корпусів Немирівської міської лікарні (колишнього протитуберкульозного санаторію) на Яворівщині бригаді територіальної оборони для розміщення там одного з батальйонів. Рішення підтримали 67 депутатів.

Відповідно до рішення, бригаді територіальної оборони передали корпус Немирівської міської лікарні, площею понад 750 м2, в оренду без аукціону. Там розмістять яворівський батальйон тероборони.

Зі слів керівника бригади Валерія Курка, інші шість батальйонів бригади вже мають визначені приміщення у районах. На Львівщині дислокується 103 окрема бригада Сил територіальної оборони, до якої належать сім батальйонів тероборони у кожному з районів.

Нагадаємо, навесні 2020 року обласна влада розглядала колишній протитуберкульозний санаторій у Немирові як місце для обсервації людей з підозрою на коронавірус, однак згодом від цієї ідеї відмовилися. Згодом приміщення санаторію передали в управління Немирівській міській лікарні для облаштування там відділення з надання паліативної допомоги. Тепер там розташують батальйон тероборони.