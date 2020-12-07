Василь Василенко грав у трьох українських клубах з 1992 до 2001 року

Російський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього українського футболіста Василя Василенка у справі про нібито шпигунство на користь України, повідомила в понеділок, 7 грудня, «Новая газета» з посиланням на прес-службу Московського міського суду.

Справу розглядала колегія з трьох суддів у закритому режимі, а матеріалам справи присвоєно гриф «секретно».

53-річного Василя Василенка затримали у жовтні 2019 року. Спочатку російське слідство інкримінувало йому незаконне переміщення через держкордон вибухівки, боєприпасів чи радіоактивних елементів. Проте навесні 2020 року інкриміновану статтю змінили на шпигунство, яке Василенко нібито здійснював на користь України.

Василь Василенко з 1992 року по 2001 рік Василенко грав на позиції захисника в таких українських футбольних командах, як «Дружба» (Бердянськ), «Торпедо» (Мелітополь) і «Таврія» (Новотроїцьке).