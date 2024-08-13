Тетяна Бессараб була в.о. генерального директора 2-ї міської поліклініки Львова до травня 2024 року

Колишня в.о. генерального директора 2-ї міської поліклініки Львова Тетяна Бессараб оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Тетяна Бессараб отримала 1,1 млн грн зарплати та 46 тис. грн допомоги на оздоровлення від 2-ї поліклініки, а також 34 тис. грн зарплати у ДП «Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я України». Чоловік лікарки теж працює у цій поліклініці. Володимир Кітура вказав 330 тис. грн зарплати та 23 тис. грн допомоги на оздоровлення.

Подружжя декларує квартиру у Львові (72 м2) та немає жодних заощаджень (грошових активів), згідно з декларацією. Володимир Кітура із 2021 року є власником авто Volkswagen Passat (2008 року випуску), але не надав інформацію про вартість автомобіля.

Тетяна Бессараб була в.о. генерального директора 2-ї міської поліклініки Львова до травня 2024 року, коли поліклініку очолила Катерина Походай. Згідно з сайтом медзакладу, зараз Тетяна Бессараб є медичною директоркою поліклініки із лікувальної роботи.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.