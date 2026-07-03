Такий спосіб найкраще підходить на початкових етапах ураження, коли жуків ще небагато

Колорадський жук залишається одним із найнебезпечніших шкідників картоплі. І дорослі комахи, і їхні личинки активно поїдають листя, через що рослини слабшають, а врожайність може суттєво знизитися. Якщо шкідників небагато, багато городників намагаються обійтися без агресивних інсектицидів і використовують більш безпечні способи захисту. Про один з таких пише Express.

Як працює олійний розчин

Після обприскування суміш покриває тіло комах тонкою плівкою, що ускладнює їхнє дихання та пересування. Крім того, оброблене листя стає менш привабливим для шкідників.

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Такий спосіб найкраще підходить на початкових етапах ураження, коли жуків ще небагато.

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Як приготувати засіб

Для концентрату знадобляться:

1 склянка рафінованої рослинної олії;

1 столова ложка рідкого мила без агресивних добавок.

Інгредієнти ретельно перемішують.

Потім для приготування робочого розчину потрібно взяти:

2 чайні ложки концентрату;

1 літр чистої води.

Готову суміш переливають у пульверизатор.

Як правильно обробляти картоплю

Обприскування проводять у суху безвітряну погоду рано-вранці або ввечері, коли немає палючого сонця.

Особливу увагу потрібно приділити нижньому боку листків, адже саме там самки колорадського жука найчастіше відкладають яйця.

Якщо після обробки пройшов сильний дощ, процедуру бажано повторити.

Переваги цього способу

Головними перевагами такого засобу є:

простота приготування;

доступні інгредієнти;

відсутність різкого запаху;

можливість використовувати без сильнодійних інсектицидів.

Однак варто пам'ятати, що за масового поширення колорадського жука одного народного засобу може бути недостатньо. У таких випадках краще поєднувати різні методи захисту.

Як ще зменшити кількість колорадських жуків

Щоб шкідники не встигли масово розмножитися, регулярно оглядайте картопляне бадилля та знищуйте яйцекладки, які легко помітити на нижньому боці листків. Дорослих жуків і личинок також бажано збирати вручну.

Додатково допомагають дотримання сівозміни, своєчасне видалення бур'янів і підтримання ділянки в належному стані.