Кольорові лінії наносять ще на етапі виготовлення протектора

На протекторах нових автомобільних шин можна помітити кольорові лінії – червоні, жовті, сині або зелені. Деякі водії припускають, що вони вказують на якість гуми, її сезонність або особливі властивості. Проте ці позначки мають інше призначення. ТСН розповідає, що насправді означають ці позначки.

Навіщо на шини наносять кольорові смуги?

Кольорові лінії з’являються ще на етапі виготовлення протектора. На заводах створюють великі обсяги гумових заготівель, які можуть бути схожими за зовнішнім виглядом. Щоб працівники та автоматизовані системи могли швидко розрізняти їх, використовують спеціальне кольорове маркування.

Тож смуги допомагають ідентифікувати заготівлі для конкретних моделей і розмірів шин, спрощуючи сортування та зменшуючи ризик плутанини під час виробничих операцій. Кількість ліній, їхнє розташування та кольори залежать від системи маркування конкретного виробника або підприємства.

Тому універсального значення кольорів не існує. Наприклад, синя смуга на одній шині не обов’язково означає те саме, що на іншій. Через це не можна визначити сезонність, зносостійкість або клас якості гуми.

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Чи потрібно звертати увагу на ці позначки під час купівлі?

Кольорові смуги на протекторі зазвичай не призначені для покупців і не свідчать про те, що шина має якість особливі характеристики. Під час руху автомобіля фарба поступово стирається, тому зникнення ліній є нормальним явищем.

Окрім цього, не варто плутати їх із кольоровими крапками на боковині шини. Деякі виробники використовують такі позначки під час монтажу. Вони допомагають визначити особливості шини та правильно сумістити її з колесом. Тому розшифрувати їх можна лише за інструкцією конкретного бренду.