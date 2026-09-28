Дмитро Волошин розповів, що інформація на інтерактиівній карті DeepState інколи не відповідає дійсності

Командир 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Волошин заявив, що аналітичний проєкт DeepState інколи позначає населені пункти окупованими, хоча насправді вони не перебувають під контролем російських військових. Про це бригадний генерал розповів в інтервʼю BBC, опублікованому у понеділок, 28 вересня.

Дмитро Волошин заявив, що російські військові регулярно вказують у своїх доповідях окупацію населених пунктів, які насправді не перебувають під їхнім контролем. Зокрема, росіяни заявляли про окупацію сіл Писарівка та Храпівщина у Сумській області, однак вони, за словами Дмитра Волошина, не перебувають під контролем російських військових.

«Противник проводить класну операцію, але лише у себе в доповідях. Вони класно малюють карти, які ми інколи перехоплюємо, і я просто дивуюся, наскільки сильно вони обманюють свій особовий склад, наскільки вони обманюють своїх командирів. Звісно, це нам іде трохи на руку в тому плані, що їх особовий склад, рухаючись по цих мапах, виходить на наші позиції і ми їх легко вбиваємо. Це все продукт брехні їхніх командирів», – розповів Дмитро Волошин.

Крім того, за словами бригадного генерала, український аналітичний проєкт DeepState, який створює та оновлює інтерактивну карту бойових дій, також часто допускається помилок щодо окупації населених пунктів. Командир 8-го корпусу ДШВ прокоментував інформацію про проникнення російських військових на ділянках біля кордону в Сумській області в районі сіл Миропільське, Рясне та Грабовське. Дмитро Волошин заявив, що на тих ділянках може бути присутня невелика кількість російських військових, однак це не означає окупацію.

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«Ця ділянка – не моя зона відповідальності, а сусіднього угруповання. Я вам не можу зі зрозумілих причин сказати межі своєї зони відповідальності, але щодо цих ділянок можу сказати, що так, звісно, там є якась присутність противника, але чомусь він далі не рухається», – сказав Дмитро Волошин.

Він також зазначив, що на мапі DeepState на Сумщині село Юнаківка позначено як окуповане. Також DeepState вказував втрату села Андріївка, однак, стверджує Волошин, села перебувають під контролем ЗСУ.

«DeepState трохи лукавить на своїй карті, ми навіть виходили на них і говорили про те, що їхні дані не відповідають дійсності, і ми готові надати їм доказову базу. З дотриманням секретності, звісно. Хоча в мене немає цілі доказувати комусь щось, мені від цього не жарко і не холодно, чесно кажучи. Я знаю реальний стан справи, і ворога вбиваю північніше тієї ж Андріївки, яку він вже разів 10 оголошував захопленою», – наголосив Дмитро Волошин.

Крім того, за словами Дмитра Волошина, DeepState вказує окупованим село Безсалівка на Сумщині, що також не відповідає дійсності.

«За моїми даними, там достатньо давно була інфільтрація чотирьох військовослужбовців РФ, всі вони були знищені. Як мені каже мій сусід по смузі відповідальності, ніяких змін з того часу з цим селом не відбулось», – розповів Дмитро Волошин.

Зауважимо, що у березні 2024 року аналітичний проєкт DeepState та Міноборони уклали угоду про співпрацю.