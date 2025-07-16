Командир частини разом зі спільниками організували оборудку із закупівлею генераторів

Прокурори Львівської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону спільно з ДБР викрили схему закупівлі генераторів за завищеними цінами для потреб військової частини А4150, що у Старичах. Організатори завдали збитків державі на понад 18 млн грн.

Як повідомили у середу, 16 липня, у спецпрокуратурі у сфері оборони, восени 2022 року командир, виконувач обов’язків начальника електротехнічної служби військової частини та цивільна особа обрали два фіктивні підприємства постачальниками генераторів для військової частини. Ці фірми не мали ні технічних потужностей, ні складів, не здійснювали реальної господарської діяльності, а їхніми керівниками значилися формально оформлені люди.

«У документації підозрювані вказали неправдиві відомості про вартість обладнання – ціни значно перевищували середньоринкові. Вони уклали договори на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 млн грн. За висновками експертизи, держава переплатила понад 18 млн грн», – сказано у повідомленні спецпрокуратури.

За даними ДБР, генератори виявилися слабкої потужності та непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них були пошкоджені.

«Слідство також з’ясувало, що перед укладенням угоди частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож у фактичній потребі в новому обладнанні не було жодної об’єктивної необхідності», – зазначили в ДБР.

Під час обшуків вилучили фінансові документи, чорнові записи та приватну переписку, яка підтверджує причетність згаданих фігурантів. Спільників затримали.

Затримали трьох причетних до оборудки із закупівлею генераторів

Дії командира та його підлеглого кваліфікували як перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, а цивільної особи – як пособництво вчиненню цього злочину. Фігурантам повідомлено про підозру. Усім учасникам злочинної схеми суд обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту, а командира відсторонив від виконання службових обов’язків. За даними ZAXID.NET, підозру отримав командир розташованої у Старичах військової частини А4150.

Прокурори не погодилися з таким запобіжним заходом, вважаючи його надто м’яким, тому подали апеляцію. Також встановлюють інших причетних до оборудки та вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.