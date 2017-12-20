Комісар ООН з прав людини не піде на другий термін, бо «його голос не буде почуто»

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн піде з посади в 2018 році

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн повідомив, що не буде балотуватись на другий термін. Він переконаний, що його голос не буде почуто в той час, коли США та інші провідні сили світу послабили пріоритетність захисту прав людини, повідомив «Голос Америки» з посиланням на Foreign Policy.

Зеїд Раад аль-Гуссейн є принцом з Йорданії і колишнім послом, який під час Боснійської війни займався політичними питаннями в ООН. Його термін перебування на посаді закінчується влітку 2018 року.

«Наступний рік буде останнім на посаді», - написав Зеїд в електронному повідомленні співробітникам, копію якого має Foreign Policy. «Після роздумів, я вирішив не балотуватись на другий чотирирічний термін. Це, в умовах теперішнього геополітичного контексту означало б благально схилити коліно, приглушити заяви про захист, зменшити незалежність та чесність свого голосу – а це ваш голос», – додав він.

В своєму листі Зеїд підняв питання здатності ООН відігравати роль захисника прав людини.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерреш раніше закликав Зеїда зменшити критику Трампа через побоювання, що ООН втратить підтримку США, повідомляє Foreign Policy, посилаючись на інформацію від неназваних представників дипломатичного корпусу.

В листі надається безрадісна оцінка стану захисту прав людини через рік після приходу президента Трампа до влади, який зменшив наголос на захисті прав людей в міжнародній політиці США.

Між тим ще в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть зменшити свої внески в «неефективний і роздутий» бюджет ООН.

США фінансують приблизно 22% бюджету ООН і 29% миротворчих операцій. Операційний бюджет ООН фінансується окремо від бюджету миротворчих місій, який було знижено на 600 мільйонів доларів цього року під тиском Трампа.

В грудні представництво США при ООН повідомило, що Сполучені Штати провели успішні переговори про скорочення бюджету ООН на 285 мільйонів доларів на 2018-2019 роки.