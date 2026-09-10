За результатами аукціону ціна квадратного метра нежитлового приміщення становить 853 долари

Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради продало приміщення за 800 тис. грн. Майно купила фірма «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода.

Йдеться про нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 21,3 м² на вул. Донецькій, 40 у Львові. Майно виставили на продаж 28 серпня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 507,6 тис. грн. Це приміщення не перебуває в оренді та не є частиною памʼятки культурної спадщини. Згідно з оприлюдненою інформацією, у ньому серед наявних комунікацій лише електрика, а висота приміщення – 2,95 м.

Торги провели 9 вересня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли двоє учасників – 30-річна підприємиця з Львівщини Ірина Ладанівська та ТОВ «Ромус Поліграф».

Переможцем аукціону стала компанія «Ромус-Поліграф», яка запропонувала за приміщення 800 тис. грн. Її переможна ставка лише на 1 грн перевищила пропозицію іншого учасника. Відтак за результатами аукціону ціна квадратного метра нежитлового приміщення становить понад 37 тис. грн або близько 853 доларів за теперішнім курсом НБУ. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Ромус-Поліграф» належить Ігорю та Романі Холодам – батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холоду. ТОВ «Ромус-Поліграф» – друкарсько-торгівельна компанія з Львова, зареєстрована 6 травня 1998 року. Основна діяльність пов’язана з виробництвом паперових і поліграфічних виробів – канцтоварів, друкованої продукції та супутніх послуг.

Як писав ZAXID.NET, у лютому компанія «Ромус-Поліграф» купила дві ділянки у Львові під торговий центр і адмінбудівлі. Одна з куплених ділянок розташована на вул. Персенківка, 13, а друга на вул. Вернадського. Обидві ділянки компанії обійшлися у 8,4 млн грн. Цього ж місяця «Ромус-Поліграф» купив ділянку в селі Пасіки-Зубрицькі за 4,45 млн грн під будівництво торгового центру.