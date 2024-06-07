Дорогу у Гамаліївці ремонтуватиме львівське ПП «Рома»

Мурованська сільрада уклала угоду з приватним підприємством «Рома» на капітальний ремонт дорожнього покриття майже 2 км вулиці Грушевського у селі Гамаліївка, що за приблизно 6 км від Львова. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 10 млн грн. Відремонтувати дорогу планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має зрізати чагарники обабіч дороги, відремонтувати перепускну трубу, замінити асфальтобетонне покриття дороги, облаштувати водоскид, укріпити узбіччя. Крім цього, планують встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Профінансують роботи за гроші з місцевого бюджету. Гарантійний термін експлуатації дороги має становити десять років.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ПП «Рома», керівником та власником якого є депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Роман Демчина. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована 1995 року й займається обслуговуванням транспорту. З початку 2024 року ПП «Рома» отримало державних підрядів на 32,5 млн грн, а торік – та 360 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, у судовому реєстрі можна знайти ухвалу щодо незаконного видобутку піску у селі Стара Скварява, до якого причетне ПП «Рома». Крім цього, у 2020 році Романа Демчину підозрювали в ухиленні від сплати податків. Бізнесмен заявив, що продасть компанію, але не зробив цього. Згодом, 2021 року, НАЗК знайшло у декларації Демчини порушень на понад 27 млн грн. Він пояснював, що це помилка під час заповнення декларації.