Сучасну будівлю максимально вписали в архітектуру району, проте вона має власне обличчя

У Нью-Йорку завершилося будівництво штаб-квартири медіакомпанії Disney, що займає цілий квартал. Над проєктом працювало архітектурне бюро SOM і Gensler. Які особливості штаб-квартири Disney та як вона вписується в довколишню архітектуру, розповідає сайт «Нерухомі».

Будівля має 19 поверхів і силует із «долиною» посередині, яку утворюють вищі об’єми з боків. Її облицювали великоформатною зеленою теракотою, що перегукується з міддю та кам’яною кладкою, традиційною для архітектури району, де звели штаб-квартиру. Проте насичений і хроматичний відтінок матеріалу чітко вирізняє новобудову на фоні оточення.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Фасади будівлі відсилають до ар-деко та абстрактних сучасних інтерпретацій сіткових структур, що також характерно для місцевої архітектури. Різнорівневі відступи й вкладені об’єми створили тераси та забезпечили доступ природного світла. Дахи будівлі – зелені та експлуатовані. Вхідні зони зроблені у вигляді м’яких, плавних проходів до торгівельних та громадських просторів.

Всередині штаб-квартири – відкритий простір, що сприяє співпраці між підрозділами Disney. Нижні поверхи призначені для технічної роботи та зйомок, верхні – для офісів.

Будівля повністю електрифікована, відповідає новим вимогам міста про відмову від викопного палива, має високоефективні фасади, скло з антипташиним покриттям і сонячні панелі.