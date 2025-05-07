У Visitor Centre компанії Lev Development клієнтам допоможуть зробити саме той довгоочікуваний перший крок, який відкриває шлях до впевненості, стабільності та власного простору

На вул. Пилипа Орлика у Львові відкрився сучасний Visitor Centre девелоперської компанії Lev Development. За словами представників компанії, Visitor Centre — це не просто офіс, а концептуальний простір, де кожен елемент — від архітектурного ритму до світлових акцентів — продуманий, аби створити візуальний та емоційний комфорт.

У Visitor Centre компанії Lev Development клієнтам допоможуть зробити саме той довгоочікуваний перший крок, який відкриває шлях до впевненості, стабільності та власного простору, де можна створювати спогади, виховувати дітей і нарешті відчути: «Це — моє».

«Ми його запроєктували так, щоб усі наші партнери почувалися тут комфортно й отримували максимально якісний сервіс від компанії Lev Development», — каже Анна Кульчицька.

До послуг відвідувачів Visitor Centre — зона персональних консультацій, три елегантні мітинг-руми для стратегічних розмов, затишна дитяча зона для маленьких гостей та приватний просторий паркінг. Visitor Centre — це простір не лише для інформації та покупок, а й для вічного — мистецтва. Усе в добрих традиціях Lev Development. Спеціально з нагоди відкриття у Visitor Centre розмістили виставку картин відомого скульптора Віктора Проданчука та його дружини Наталії.

«Упродовж двох місяців у нашому Visitor Centre експонуватимуться скульптури та картини, і ви можете прийти та насолодитися ними. Ми дуже раді, що насправді наші простори дихають мистецтвом у прямому сенсі цього слова», — розповіла Анна Кульчицька, керівниця відділу маркетингу девелоперської компанії Lev Development.

Така творча колаборація вже стала доброю традицією для Lev Development. І, що найголовніше, вона знаходить підтримку серед клієнтів компанії.

«У світі забудовники будують будинки, біля будинків ставлять скульптури, розписи. У нас це тільки починається. У нас і серйозне будівництво — років десять, як почали будувати. Приємно, що директори, власники цікавляться культурою, що вони хочуть, аби в їхніх просторах було щось мистецьке. Це як народження і відродження, тому що кожна нова будівля — це зародження ідеї, процесу, трансформації. І це вже готовий результат», — поділилися враженнями від виставки подружжя митців Віктор та Наталія Проданчуки.

Присутній на відкритті доктор мистецтвознавства Ростислав Шмагало акцентував на непересічному значенні архітектури та мистецтва як вічного свідчення епохи й духу людей, які в ній жили.

«Якщо це покоління чи інше залишає після себе дуже якісну або шедевральну архітектуру, наповнену шедевральним мистецтвом, то це мистецтво є вічним. Архітектура — це виразник духу людей, які жили в ту чи іншу епоху. І сьогодні я це побачив. Я побачив поєднання мистецтва й архітектури», — Ростислав Шмагало.