У 2023 році Олегу Зудову СБУ оголосила заочну підозру за фінансування бюджету РФ

За час повномасштабного вторгнення російські компанії українця Олега Зудова імпортували до РФ товарів на щонайменше 40 млн доларів. Також київська компанія бізнесмена продавала кліматичну техніку «Розетці», «Комфі», «Епіцентру» та іншим великим торгівельним мережам України. Про це ідеться в розслідуванні hromadske, опублікованому в середу, 16 квітня.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни російські компанії Олега Зудова – ТОВ «Технотрейд» та ТОВ «Торговая компания “Оптим”» – сплатили щонайменше 8 млн доларів податків до держбюджету РФ.

За даними слідства, Зудов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення до Австрії. У серпні 2023 року СБУ оголосила бізнесмену заочну підозру за перерахування до бюджету РФ понад 50 млн рублів у 2022 році (за тодішнім курсом 19 млн грн).

У грудні того ж року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до австрійської Optim Holding GmbH, яка є материнською компанією для компаній Зудова в Україні та Росії.

Попри санкції, київська компанія «Оптім» відкрила новий рахунок у банку «Південний», а її дохід із початку повномасштабного вторгнення становить понад 15 млрд грн. Власницею компанії вказана колишня дружина Зудова Ірина.

Журналісти та слідчі СБУ підтверджують, що компанія надавала свою продукцію та послуги з початку великої війни «Розетці», «Комфі», «Епіцентру» і представництву «Панасонік».

«При чому, одне з підприємств “Розетки” купувало в “Оптім” і після того, як компанію внесли в санкційні списки РНБО. Ми направили запит до “Розетки” з питаннями про те, чи вони знали, що компанія “Оптім” перебуває під санкціями, проте відповіді наразі не отримали», – кажуть розслідувачі.

Журналісти також зустрілись з Артемом Петрощуком, ветераном Територіальної оборони ЗСУ та власником бізнесу з продажу кліматичної техніки, який заявив про тиск з боку представників компанії «Оптім».

Ветеран ТрО ЗСУ Артем Петрощук повідомив про тиск з боку адвокатів компанії «Оптім»

За словами підприємця, адвокати компанії – Кім Веремійчук, зять власника «Оптім» Олега Зудова, та Андрій Киченок – вимагали від нього «звільнити нішу або продати бізнес», посилаючись на впливи у правоохоронній сфері та зв’язки із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Зараз щодо компанії Артема Петрощука Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за ухилення від сплати податків. У цій справі також фігурує київська «Торгова компанія “Оптім”».

Зазначається, що Кім Веремійчук, який представляє інтереси Олега Зудова в Україні, раніше працював помічником народного депутата Святослава Олійника з групи юристів Андрія Портнова, а також є адвокатом політтехнолога Володимира Петрова та судді Миколи Чауса. Іншого правозахисника Андрія Киченка САП обвинувачує у причетності до підбурювання обвинуваченого до надання 1,8 млн доларів хабаря антикорупціонерам за укладання угоди.

hromadske зазначає, що поспілкувалось з Кімом Веремійчуком, однак він заборонив публікувати його коментарі в матеріалі.