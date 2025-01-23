Третя міська поліклініка у Львові, що на вулиці Повітряній, 99

Залізничний райсуд Львова 17 січня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання директорці ТОВ «Вердант Воркс» Ользі Козаковій, яку підозрюють у привласненні грошей та службовому підробленні. В ухвалі суду йдеться, що компанія підприємиці отримала державний підряд на понад 5 млн грн на ремонт третьої міської поліклініки Львова. Слідчі поліції вважають, що Ольга Козакова підписала акти виконаних робіт, в яких був перелік послуг, який ТОВ «Вердант Воркс» не надало. Збитки складають 543 тис. грн.

Ольга Козакова з 2019 року є директоркою та власницею ТОВ «Вердант Воркс», яке зареєстроване у Сколе на Львівщині. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія працює з 2018 року й спеціалізується на будівництві.

ТОВ «Вердант Воркс» без конкуренції отримало державний підряд від третьої міської поліклініки Львова на понад 5 млн грн 22 грудня 2022 року. Згідно з договором, планували до кінця 2024 року планували відремонтувати частину третього поверху відділення клініко-діагностичної лабораторії та сходової клітки, що на вулиці Повітряній, 99. Зазначимо, що директором третьої міської поліклініки Львова є Мирослав Дроник.

Слідчі поліції вважають, що з липня по листопад 2023 року директорка ТОВ «Вердант Воркс» вносила неправдиву інформацію до актів приймання виконаних будівельних робіт та актів вартості устаткування. Ольга Козакова підписала документи та завірила їх печаткою товариства. У матеріалах справи йдеться, що підрядник не встановив світильники, вимикачі та водонагрівачі. Сума збитків для лікарні склала 543 тис. грн.

Ольга Козакова 16 січня 2025 року отримала підозру у привласненні грошей та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Санкції статей передбачають штраф, позбавлення волі строком від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади. Залізничний райсуд Львова обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 березня. Ольга Козакова повинна за першою вимогою прибувати до слідчих і суду, повідомляти про зміну місця проживання.