Будівництво на Княгині Ольги

Новий бенефіціар компанії «Євротек Девелопмент», яка вестиме будівництво на місці «Арсену», розповів про деталі нового комплексу на Княгині Ольги.

Минулої п’ятниці у Львові затвердили містобудівні умови та обмеження на нове будівництво на вулиці Княгині Ольги, 120, де раніше функціонував ТЦ «Арсен». Містобудівні умови та обмеження на цей проєкт видано ТзОВ «Євротек Девелопмент». Як нам стало відомо, компанія отримала нового власника. Єдиним бенефіціаром за угодою стане Володимир Хома, який серед іншого є засновником та бенефіціаром управлінської компанії «Вікінг», співзасновником ТзОВ «Вікінг Парк» та бізнес-центру «Український капітал». Підтвердив цю інформацію і сам Володимир Хома.

«Ми вийшли на фінальний етап структуризації угоди про придбання компанії. В її результаті я буду єдиним кінцевим бенефіціаром компанії», – розповів в коментарі Володимир Хома.

За даними реєстру речових прав, власником приміщення ТЦ «Арсен» є Михайло Весельський.

«Завершились юридичні процеси, і зміни щодо власника ділянки та ТЦ «Арсен» невдовзі будуть відображені в офіційних документах. Але суть в тому, що ми досягли згоди щодо продажу цього активу Володимиру Хомі. Щоб зняти якісь можливі неправильні трактування в світлі останніх подій, вирішили про це заявити і відкрито», – говорить Михайло Весельський.

За словами Володимира Хоми, хоча зазвичай угоди з придбання компаній не викликають цікавості з боку громадськості, сам він вирішив зробити це в публічній площині, щоб зняти ряд питань, які могли б бути неправильно протрактовані, зважаючи на резонанс, який виник довкола видачі МУО на будівництво.

«Стосовно проєкту будівництва, ми перевіряли всі документи, які його стосуються. Принципово важливим було, щоб компанія мала чисту репутацію та бездоганну юридичну історію. Всі ці моменти були витримані. Ми вже мали досвід реалізації одного девелоперського проєкту у Львові спільно з компанією ТзОВ «Реновація». Проєкт на вулиці Княгині Ольги, 120 наша компанія буде реалізовувати самостійно», – говорить Володимир Хома.

Проєкт, за його словами, передбачає поєднаний простір комерції, житла, бізнес-центру, громадських приміщень, кафе-медіатеки, підземного паркінгу і просторів, а інфраструктура є важливою складовою для розвитку проєкту.

«Ми зацікавлені не в зменшенні міського простору, а в його розширенні і якісному оновленні, бо це запорука розвитку. Жодним чином проєкт не заходить на територію, де передбачено продовження шляхопроводу, який сподіваюся, буде добудований. Замість конкуренції двох супермаркетів район отримає сучасний бізнес-центр на 13 тисяч квадратних метрів. Принципова позиція проєкту – суміщення функцій комплексу», – говорить Володимир Хома.

Проєкт комплексу розробляла компанія AVR і, як повідомляв на засіданні виконкому головний архітектор міста Антон Коломєйцев, не зачіпає території транспортної розв’язки та враховує нові стандарти, нещодавно розроблені та рекомендовані містом для нових будівництв.

Як повідомлялося раніше, земельна ділянка, на якій планують вести нове будівництво, перебуває у приватній власності ТзОВ «Євротек Девелопмент». У вересні 2021 року депутати змінили зонування на Г-2, яке дозволяє будівництво громадських будівель із житловими поверхами, а у грудні 2021 року виконком ЛМР видав містобудівні умови і обмеження для цієї ділянки.