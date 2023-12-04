Як учасник «Культурного десанту» Михайло Олійник щодня грає по кілька концертів на передовій

Львівський композитор Михайло Олійник випустив альбом фортепіанних творів, написаних на передовій. «Мить» – альбом фортепіанних мініатюр композитора тавійськовослужбовця 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ з позивним «Піаніст», музиканта «Культурного десанту».

Ця музика вже звучала сотні разів у посадках, зруйнованих будівлях, полях, госпіталях, імпровізованих місцях концертів для захисників та захисниць. Військові записували виконання Михайла на мобільний або просили скинути треки: адже це музика створена для них, для їх заспокоєння, настрою, відпочинку, для того моменту, коли вони можуть опустити зброю й лише на мить скинути тягар війни.

Як учасник «Культурного десанту» Михайло щодня грає по кілька концертів на передовій.

«Для мене честь ділитися творчістю з нашими воїнами. Бувають моменти, коли розумієш, що цей виступ можливо для когось останній. Це надає ваги кожній ноті, кожному слову – сказаному чи заспіваному. Почуті історії та побачене на передовій я перетворюю на музичні історії. Ними хочу поділитися зі слухачем і нагадати, що лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити перемогу», – розповідає композитор про свою місію.

Композиції є короткими й спеціально легкими для сприйняття, такими які не обтяжують слухача, але й яскраво передають емоцію чи враження. Жанр «музичного моменту» є традиційним для класичної музики, але зараз він пишеться в умовах війни, де мить має вирішальне значення.

До альбому увійшло сім композицій, які Михайло створював у зоні бойових дій в перервах між концертами, що зіграв вже сотні:

«Донбас» та «Гуляйполе» – враження від служби на Донеччині та Запорожжі. У них відлуння битв, які не згасають тут століттями; «Молитва за Побратимів» – мить світла й надії; «Танець води» – стихія, що дарує життя і масштабні руйнування;«Музична скринька» – про найцінніші миті, що залишаються в серці; «Персикове небо» – мить любові, такої ж безкрайої як небо; «Українське небо» – мрія про мить, коли наше небо стане мирним та вільним.

Послухати альбом можна за посиланнями:

Альбом «Мить» Михайла Олійника вийшов на цифрових платформах 2 грудня. Він був записаний під час відпустки після перших трьох місяців служби на студії Jenny Records у Львові, а також Emely Records у Запоріжжі. вукорежисер – Мар’ян Криськів. Дизайн обкладинки – Анастасія Лисенко.

Довідка: Михайло Олійник – композитор, піаніст, музичний продюсер. Випускник Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра та Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, а також Міжнародної програми «Creative Enterprice» для креативних підприємців. Лауреат премії імені Станіслава Людкевича в галузі культури Львівської обласної державної адміністрації. Засновник компанії «OLI Music». У цивільному житті створює музику для артистів і бізнесу. Є коучем для молодих музикантів, виступає як лектор із темами про авторське право. У 2023 році заснував інноваційну навчальну програму Music StartUp для молодих музикантів із ефективного розвитку творчого проєкту, що проводилася за фінансової підтримки Європейського Союзу та Фонду «Ізоляція».У квітні 2023 року мобілізований до лав Збройних Сил України, 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і є учасником «Культурного десанту», що займається морально-психологічною підтримкою захисників і захисниць на передовій. Отримав позивний «Піаніст».