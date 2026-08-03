Тернер входить до Комітету у справах збройних сил Палати представників США

США та Україна ведуть переговори щодо передання Києву ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це 2 серпня в етері програми Face the Nation на телеканалі CBS News повідомив конгресмен-республіканець від штату Огайо Майк Тернер.

Ведуча програми Маргарет Бреннан нагадала про заяву президента США Дональда Трампа, який 31 липня зазначив, що питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot ще розглядається. Раніше, 8 липня, на саміті НАТО в Туреччині президент США заявляв, що Вашингтон надасть Києву відповідну ліцензію, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

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Тернер, який є членом Комітету у справах збройних сил Палати представників США, підтвердив, що консультації між сторонами тривають. За його словами, у своїй заяві минулої п’ятниці Трамп згадував не лише про комплекси Patriot, а й про крилаті ракети Tomahawk. Конгресмен наголосив, що ці системи мають різне призначення: Patriot використовують для протиповітряної оборони, а Tomahawk – для ураження наземних цілей.

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«Я думаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб вона могла отримати виробничі та оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України», – сказав Тернер.

Він додав, що переговорний процес уже триває, а рішення про передання відповідних технологій назвав «надзвичайно важливим». Тернер також закликав Дональда Трампа та Пентагон не зволікати з його реалізацією.

«Знаєте, щоночі в Україні гинуть люди, тому що Росія запускає ракети на територію України і вражає беззахисних мирних жителів – не військові цілі, а беззахисних мирних жителів. Виник великий резонанс через те, що ракета впала на поле в Польщі. А в Україні щоночі ракети влучають у людей і вбивають їх. Ми маємо їм допомогти», – наголосив Майк Тернер.

Нагадаємо, уранці 30 липня в Люблінському воєводстві Польщі за 90 км від кордону з Україною поліцейські виявили кратер та розкидані вигорілі металеві уламки російської крилатої ракети Х-101. Ракета вторглася на територію Польщі в межах масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Речник окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак повідомив, що російська ракета, що впала у Люблінському воєводстві, була виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області РФ. Польща веде розслідування цього інциденту.