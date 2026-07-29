20 росіян вдруге здалися у полон українським військовим

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими назвав кількість полонених російської армії, які вдруге здалися у полон українським військовим. У коордштабі зазначають: повторна здача у полон свідчить про те, що в Україні дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу, опублікованому в телеграм-каналі.

Наразі у полоні в Україні перебувають 20 російських військових, яких вже повертали в Росію у межах обміну військовополоненими.

Окупанти розповідають, що після полону їх утримують у військовій частині у селищі Мосрєнтгєн. Там вони перебувають під цілодобовою охороною від двох тижнів до місяця. Колишніх полонених допитують всі силові структури, у тому числі ФСБ. Надалі їх передають до своїх частин, а звідти знову відправляють на фронт.

В інтервʼю проєкту «Хочу жить» росіяни, які вдруге потрапили у полон, розповідають, що після обміну їх не відпускали додому та не надавали відпустку. Хоча російське законодавство передбачає 30 днів відпустки та 60 днів реабілітації для військових, які повернулися з полону.

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«Я спитав щодо відпустки, оскільки вона передбачена законом. Мені сказали, що не відпустять. І при мені почали потроху відправляти назад на фронт тих, хто повернувся з полону. Й мене потім відправили на Покровський напрямок», – розповів полонений Кіріл Мамонтов.

Росіяни розповідають, що тих, хто перебував у полоні, вважають зрадниками. До них застосовують тортури, принижують та забирають гроші.

«Якщо чесно, до мене в полоні ставилися набагато краще, ніж у моїй країні. У полоні мене жодного разу не били, не катували, нічого такого не було. А коли мене після обміну привезли в мою країну, я став зрадником. Мене пальником палили, гроші забирали. З полону потрапив у полон в своїй країні, тільки там гірше», – розповів полонений Алєксєй Жуков.

Більшість росіян вдруге потрапили у полон через кілька днів після першого бойового завдання.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що в українському полоні перебуває 22 громадяни Білорусі, які воювали на боці Росії. У Координаційному штабі також розповіли, що пропонували Москві та Мінську видати затриманих чи засуджених за шпигунство в обмін на полонених українців, однак Росія та Білорусь не хочуть повертати своїх громадян.