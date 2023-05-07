У суді 72-річний Олександр Косторний свою провину не визнає

У Галицькому районному суді Львова триває розгляд справи 72-річного львівʼянина Олександра Косторного, якого звинувачують у коригуванні ракетного обстрілу Росії Яворівського полігону. «Судовий репортер», посилаючись на матеріали справи, оприлюднив його листування з російськими журналістами, яке підтверджує його антиукраїнську діяльність. Крім цього, слідчі зібрали докази його участі у 2013 році в проросійській конференції в Ялті.

Слідство встановило, що у 2015 році Олександр Косторний активно листувався з журналісткою «Россия-1» Юлією Акчуріною. 9 травня 2015 року він відвідав Пагорб Слави у Львові та одягнув георгіївську стрічку

«Коротко – у меня сорвали георгиевскую на Холме Славы, ее топтали, сожгли, милиция безмолвствовала. Сейчас провел собрание русских организаций Львовщины, есть видео. Нацики написали запросы в СБУ и МВД о шабаше русских сепаратистов во Львове, в воскресные дни попытались провести новое мероприятие», – писав він про цей інцидент російській пропагандистці.

У 2017 році він їй розповідав про обшуки в Російському культурному центрі, який керувало очолюване Косторний Російське товариство імені Пушкіна. Також вони обговорювали кримінальну справу щодо бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які у липні 2014-го через обстріли відступили з позицій поблизу Червонопартизанська на Луганщині та потрапили в полон. Цю історію хотіли використати російські пропагандисти.

Дізнатися деталі справи Косторний намагався у Олександра Кононовича, антиукраїнського пропагандиста з Луцька, якого в березні 2022 року затримала СБУ. Косторний і Кононович мали допомогти журналістці Юлії Акчуріній підготувати пропагадистські матеріали про те, що українська влада нібито ув’язнює людей, які воюють на сході України. Особливо їх цікавила доля росіян, які воюють у ЗСУ.

Також слідство зʼясувало, що у травні 2013 року Олександр Косторний брав участь у організації конференції «Правові засади детективної діяльності в Україні», яку проводили представники Асоціації детективних служб України ARSS разом із російським Міжнародним об’єднанням детективів у Ялті. Цю конференцію відвідували російські детективи та колишні представники влади України, зокрема «Партії регіонів».

Косторний допомагав в організації заходу іншому віце-президентові асоціації Олександру Берьозіну, детективу з Луганська, який з 2014 року долучився до терористичного угрупування «ЛНР». У їхньому листуванні згадується Олексій Люков, який зараз керує детективною агенцією в анексованому Криму, маючи ліцензію від РФ. До анексії Криму він працював у Ялтинському кримінальному розшуку.

Після конференції в листуванні з Олександром Берьозіним Косторний згадував Андрєя Матушкіна, якому планував відіслати фото з події в Ялті. На з’їзді його представили як почесного гостя та президента російського «Некоммерческого партнерства «Международное объединение детективов», голову російської організації «Георгиевский союз». Зараз у соцмережах Матушкіна є фото з бойовиками ДНР та з поїздок на окуповану території України.

У листуванні також неодноразово згадується ГО «Регіональне представництво асоціації детективних служб України ARSS – товариство «Відсіч», зареєстрована ще в 90-х роках, якою керував Олександр Косторний. Із листування можна зробити висновок, що цю ГО він використовував для організації проросійських заходів.

Зазначимо, що раніше слідство виявило листування Олександра Косторного з російськими спецслужбами, а також матеріали, що підтверджують його участь у «з’їзді російських та антифашистських організацій Львівщини та західної України», який відбувався у Львові 20 червня 2015 року. Під час зʼїзду учасники затвердили так звану резолюцію про «загрозу українського неонацизму» майбутньому, а також «декларацію про захист прав російського народу».

Нагадаємо, 13 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по Яворівському полігону, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Внаслідок удару загинула 61 людина, 160 були поранено. У червні контррозвідка СБУ затримала львів’янина Олександра Косторного за підозрою у коригуванні удару по полігону. За версією слідства, 4 березня він надіслав у Telegram представникам РФ карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. На карті він позначив координати розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Сам Косторний свою провину не визнає та заявляє, що відправив схему мисливсько-рибальського господарства «Старичі», щоб показати другові, де збирає гриби. Його другом виявився Олександр Свистунов, який має російське громадянство, проживає в анексованому Криму і є одним із засновників партії «Русский блок» та Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України».

На початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування, тепер справу розглядає Галицький районний суд Львова . До оголошення вироку Олександ Косторний перебуватиме в СІЗО без альтернативи застави.