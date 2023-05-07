Коригувальник удару по Яворівському полігону листувався з журналістами РФ
У 2015 році Олександр Косторний допомагав російським журналістам створювати «картинку» про 9 травня у Львові
У Галицькому районному суді Львова триває розгляд справи 72-річного львівʼянина Олександра Косторного, якого звинувачують у коригуванні ракетного обстрілу Росії Яворівського полігону. «Судовий репортер», посилаючись на матеріали справи, оприлюднив його листування з російськими журналістами, яке підтверджує його антиукраїнську діяльність. Крім цього, слідчі зібрали докази його участі у 2013 році в проросійській конференції в Ялті.
Слідство встановило, що у 2015 році Олександр Косторний активно листувався з журналісткою «Россия-1» Юлією Акчуріною. 9 травня 2015 року він відвідав Пагорб Слави у Львові та одягнув георгіївську стрічку
«Коротко – у меня сорвали георгиевскую на Холме Славы, ее топтали, сожгли, милиция безмолвствовала. Сейчас провел собрание русских организаций Львовщины, есть видео. Нацики написали запросы в СБУ и МВД о шабаше русских сепаратистов во Львове, в воскресные дни попытались провести новое мероприятие», – писав він про цей інцидент російській пропагандистці.
У 2017 році він їй розповідав про обшуки в Російському культурному центрі, який керувало очолюване Косторний Російське товариство імені Пушкіна. Також вони обговорювали кримінальну справу щодо бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які у липні 2014-го через обстріли відступили з позицій поблизу Червонопартизанська на Луганщині та потрапили в полон. Цю історію хотіли використати російські пропагандисти.
Дізнатися деталі справи Косторний намагався у Олександра Кононовича, антиукраїнського пропагандиста з Луцька, якого в березні 2022 року затримала СБУ. Косторний і Кононович мали допомогти журналістці Юлії Акчуріній підготувати пропагадистські матеріали про те, що українська влада нібито ув’язнює людей, які воюють на сході України. Особливо їх цікавила доля росіян, які воюють у ЗСУ.
Також слідство зʼясувало, що у травні 2013 року Олександр Косторний брав участь у організації конференції «Правові засади детективної діяльності в Україні», яку проводили представники Асоціації детективних служб України ARSS разом із російським Міжнародним об’єднанням детективів у Ялті. Цю конференцію відвідували російські детективи та колишні представники влади України, зокрема «Партії регіонів».
Косторний допомагав в організації заходу іншому віце-президентові асоціації Олександру Берьозіну, детективу з Луганська, який з 2014 року долучився до терористичного угрупування «ЛНР». У їхньому листуванні згадується Олексій Люков, який зараз керує детективною агенцією в анексованому Криму, маючи ліцензію від РФ. До анексії Криму він працював у Ялтинському кримінальному розшуку.
Після конференції в листуванні з Олександром Берьозіним Косторний згадував Андрєя Матушкіна, якому планував відіслати фото з події в Ялті. На з’їзді його представили як почесного гостя та президента російського «Некоммерческого партнерства «Международное объединение детективов», голову російської організації «Георгиевский союз». Зараз у соцмережах Матушкіна є фото з бойовиками ДНР та з поїздок на окуповану території України.
У листуванні також неодноразово згадується ГО «Регіональне представництво асоціації детективних служб України ARSS – товариство «Відсіч», зареєстрована ще в 90-х роках, якою керував Олександр Косторний. Із листування можна зробити висновок, що цю ГО він використовував для організації проросійських заходів.
Нагадаємо, 13 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по Яворівському полігону, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Внаслідок удару загинула 61 людина, 160 були поранено. У червні контррозвідка СБУ затримала львів’янина Олександра Косторного за підозрою у коригуванні удару по полігону. За версією слідства, 4 березня він надіслав у Telegram представникам РФ карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. На карті він позначив координати розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.
Сам Косторний свою провину не визнає та заявляє, що відправив схему мисливсько-рибальського господарства «Старичі», щоб показати другові, де збирає гриби. Його другом виявився Олександр Свистунов, який має російське громадянство, проживає в анексованому Криму і є одним із засновників партії «Русский блок» та Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України».
На початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування, тепер справу розглядає Галицький районний суд Львова . До оголошення вироку Олександ Косторний перебуватиме в СІЗО без альтернативи застави.