Мелену корицю іноді використовують для оброблення поверхні землі

Корицю зазвичай додають до випічки, десертів і напоїв, проте її можна використовувати й під час догляду за рослинами. Деякі садівники застосовують цю спецію як допоміжний засіб для захисту від грибкових уражень, укорінення живців і догляду за молодими саджанцями. Вона також може стати у пригоді під час вирощування кімнатних квітів. Видання Express пише, для чого використовують корицю в садівництві та на що варто звернути увагу.

Як кориця може допомогти рослинам

Одне з найвідоміших застосувань кориці в садівництві пов’язане з її протигрибковими властивостями. Деякі садівники використовують мелену спецію як допоміжний засіб, щоб стримувати розвиток грибків на поверхні ґрунту та окремих частинах рослин.

Особливо це може бути актуально для молодих саджанців, які потребують уважного догляду. Водночас кориця не є повноцінним засобом лікування грибкових захворювань і не замінює спеціальних препаратів, якщо рослина вже серйозно уражена.

Для чого посипають ґрунт корицею

Мелену корицю іноді використовують для оброблення поверхні землі в горщиках і на грядках. Її протигрибкові властивості можуть допомогти стримувати розвиток окремих грибків, однак результат залежить від умов вирощування та причини появи проблеми.

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Якщо на ґрунті утворився білий наліт, спершу потрібно з’ясувати, чому земля постійно залишається вологою. Надмірне поливання, поганий дренаж і недостатня циркуляція повітря створюють сприятливі умови для розвитку плісняви. Тому важливо відрегулювати поливання та за потреби замінити уражений верхній шар землі. Корицю можна розглядати лише як допоміжний засіб, а не як основний спосіб усунення проблеми.

Як кориця допомагає живцям укорінюватися

Ще один спосіб застосування спеції – догляд за живцями. Деякі городники використовують мелену корицю під час їх підготовки до вкорінення, розраховуючи на її протигрибкові властивості. Це може бути корисним для захисту зрізів від розвитку грибків, які здатні пошкодити молоді рослини.

Однак кориця не є стимулятором коренеутворення з доведеною ефективністю. Для успішного вкорінення важливіші здоровий посадковий матеріал, чистий інструмент, відповідний субстрат і належна вологість.

Чи можна використовувати корицю для кімнатних квітів

Корицю застосовують не лише на городі, а й під час догляду за рослинами в горщиках. Її іноді додають до поверхні ґрунту, якщо помічають ознаки грибкового нальоту. Проте не варто сприймати цей спосіб як універсальне рішення.

Щоб кімнатні квіти залишалися здоровими, поливайте їх відповідно до потреб конкретного виду, не допускайте застою води в піддоні та забезпечте належний дренаж. Якщо пліснява з’являється знову, потрібно усунути причину надмірної вологості, а не просто присипати землю спецією.