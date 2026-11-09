Комірки яєчного лотка зручно використовувати для зберігання речей

Картонні лотки, у яких продають яйця, часто опиняються у смітнику одразу після використання. Однак таке паковання може ще послужити в побуті, допомогти впорядкувати дрібні речі або стати у пригоді під час садових робіт. УНІАН пише, як дати порожнім коробкам друге життя.

1. Зробіть органайзер для дрібниць

Комірки яєчного лотка зручно використовувати для зберігання речей, які легко загубити. У них можна розкласти ґудзики, гайки, цвяхи, намистини, гумки, шурупи та інші дрібні предмети. Такий органайзер стане у пригоді в майстерні, шухляді письмового столу або домашній коморі.

2. Розкладіть прикраси

Картонна упаковка допоможе впорядкувати сережки, каблучки, браслети та ланцюжки. Якщо покласти кожну прикрасу в окрему комірку, вони не змішуватимуться між собою і менше заплутуватимуться. Для зручності лоток можна обрізати до потрібного розміру й покласти в шухляду або коробку.

3. Захистіть крихкі речі під час переїзду

Під час пакування посуду, скляних виробів та інших ламких предметів важливо запобігти їхньому зіткненню. Картонні лотки можна використати як додатковий прокладковий матеріал між невеликими предметами або для фіксації окремих речей у коробці. Проте для цінного посуду краще додатково використати папір, пухирчасту плівку чи інший надійний захист.

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4. Використовуйте для змішування фарб

Якщо потрібно змішати невелику кількість фарби або отримати кілька відтінків для творчої роботи, заглиблення в картонній упаковці можуть замінити палітру. У кожну комірку можна налити трохи окремого кольору. Враховуйте, що картон швидко вбирає рідину, тому такий спосіб підходить лише для одноразового використання.

5. Розбивайте волоські горіхи без зайвого безладу

Щоб шкаралупа не розліталася по всьому столу, покладіть горіх у заглиблення лотка й обережно розбийте його молотком або спеціальним горіхоколом. Комірка допоможе утримати плід на місці та зібрати частину уламків. Для цього краще брати непотрібну упаковку, яку після роботи можна викинути.

6. Додавайте картон до компосту

Картонні лотки без пластикового покриття та інших сторонніх матеріалів можна подрібнити й додати до компостної купи. Вони є джерелом вуглецю, а також допомагають зробити суміш пухкішою та поліпшити її структуру. Найкраще поєднувати подрібнений картон із зеленими рештками, овочевими очищеннями та скошеною травою. Не використовуйте упаковку з жирними плямами, залишками їжі чи глянцевим покриттям.

7. Сортуйте насіння перед посівом

Коли потрібно підготувати до висівання кілька різновидів насіння, картонний лоток допоможе не переплутати їх. Розкладіть насінини за окремими комірками, а поруч покладіть підписані папірці з назвами культур і сортів. Так буде простіше перевірити запаси та підготуватися до посіву.

8. Використовуйте для вирощування розсади

Невеликі картонні лотки можна пристосувати для пророщування насіння. У кожну комірку насипте трохи ґрунту, зволожте його та покладіть насінину відповідно до рекомендацій для конкретної культури. Водночас враховуйте, що такі комірки швидко пересихають і мають обмежений об'єм. Коли сіянці підростуть, їх потрібно буде пересадити в просторіші ємності. Перед використанням переконайтеся, що лоток чистий, без слідів плісняви та забруднень.

9. Розкладіть цибулини квітів

Картонна упаковка може стати тимчасовим місцем для зберігання невеликих цибулин перед висаджуванням. Розкладіть їх по окремих заглибленнях, щоб вони не змішувалися та не перекочувалися. Такий спосіб зручний для сортування посадкового матеріалу, але сам лоток не варто автоматично використовувати як контейнер для висаджування в ґрунт: картон може розмокнути, а цибулинам потрібні відповідні глибина та умови посадки.

10. Підготуйте картоплю до пророщування

Перед весняним висаджуванням картоплю часто залишають на певний час у світлому, прохолодному місці, щоб на бульбах утворилися міцні паростки. Картонний лоток допоможе розкласти посадкову картоплю в один шар і не допустити її перекочування. Важливо, щоб бульби не лежали одна на одній, а приміщення мало належне провітрювання. Періодично перевіряйте картоплю та прибирайте екземпляри з ознаками гниття.