Джеймс Дін був знаним шанувальником швидкісної техніки

Американський кіноактор та пристрасний автолюбитель Джеймс Дін став популярним ще за життя, однак його трагічна смерть створила йому образ культової особистості. Два тижні тому на одному з американських аукціонів була виставлена коробка передач від Porsche 550, у якому загинув актор. Фінальна сума купівлі цієї деталі склала неймовірні 382 тис. доларів.

Механізм трансмісії, яким був оснащений 550 Spyder, продавався на сталевій підставці з осями, осьовими трубками, вузлами барабанного гальма та стартером.

Джеймс Дін загинув внаслідок аварії на пагорбах над Лос-Анджелесом 30 вересня 1955 року, зіткнувшись з іншим автомобілем. Його Porsche 550 Spyder свого часу був проданий страховою компанією іншому автолюбителю в Південній Каліфорнії та на якомусь етапі коробку передач було відокремлено від автомобіля. Вузол зберігався окремо протягом декількох десятиліть, а у березні 2020 року продано людині, яка і виставила його на аукціон нещодавно. Серійні номери на коробці передач підтверджують, що вона була встановлена ​​на Porsche 550 Spyder з номером шасі 550-0055 та двигуном 90 059 – автомобілі, який належав і був зареєстрований за Джеймсом Діном у його будинку в Шерман-Оукс, штат Каліфорнія.

Залишається незрозумілим, що з цією деталлю збирається робити новий власник. Швидше за все, трансмісію виставлять на показ або просто зберігатимуть як інвестицію.