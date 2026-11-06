Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер (ліворуч) та Король бельгійців Філіп

Король бельгійців Філіп відхилив прохання Барта де Вевера про відставку з посади премʼєр-міністра країни через бюджетні суперечки в уряді. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Королівського палацу Бельгії, опублікованому у пʼятницю, 6 листопада.

Зазначається, що король Філіп отримав від очільників пʼяти партій підтвердження готовності піти на поступки, щоб досягти згоди та найближчим часом завершити бюджетні переговори. 6 листопада монарх прийняв на аудієнції Барта де Вевера й, з огляду на готовність урядовців піти на поступки, відмовив премʼєру у відставці.

«Кожен голова партії пообіцяв керуватися почуттям компромісу та відповідальності для досягнення цієї мети. Ґрунтуючись на цих висновках, Король вирішив відхилити відставку прем'єр-міністра та доручив йому негайно відновлювати бюджетні переговори», – йдеться у повідомленні Королівського палацу.

Наступну аудієнцію в короля Барт де Вевер матиме у понеділок, 16 листопада, і відзвітує йому про результати бюджетних переговорів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, упродовж кількох тижнів у бельгійській урядовій коаліції тривають суперечки щодо бюджету країни на 2027 рік. Уряд Барта де Вевера планував до 2029 року заощадити близько 10 млрд євро, щоб стабілізувати державні фінанси. Для цього коаліція мала узгодити скорочення бюджетних витрат і підвищення податків. Однак партнери не дійшли згоди щодо шляхів економії. Партія прем’єра N-VA та ліберальна MR наполягали на зменшенні державних видатків, зокрема на охорону здоров’я. Соціалісти з Vooruit і центристи з Les Engagés пропонували натомість підвищити податки для заможних громадян і менше скорочувати соціальні витрати. Християнські демократи з CD&V намагалися знайти компроміс між цими позиціями.

2 листопада Королівський палац повідомляв, що Барт де Вевер подав королю Філіпу заяву про відставку через неспроможність досягти згоди з урядовцями під час бюджетних переговорів. Тоді повідомлялося, що король ще не ухвалив рішення щодо відставки премʼєра й очікуватиме де Вевера на аудієнцію 6 листопада.

Додамо, що у грудні 2025 року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловлювався проти передачі російських активів на користь України, аргументуючи це необхідністю повернути їх РФ після завершення російсько-української війни. Він також називав твердження про поразку Росії «байками та ілюзіями», а ще заявляв, що перемога України над РФ є «небажаною».