«Королівський смак» повністю зупинив виробництво

Пожежа на підприємстві «Королівський смак», яка сталась 16 листопада внаслідок російської атаки, знищила виробничі потужності та запаси готової продукції. Про це повідомив директор зі зв’язків із громадськістю компанії Геннадій Тертичний. За його словами, наразі можливості відновити роботу підприємства немає.

Попри зусилля рятувальників, загасити пожежу не вдалося, тому упродовж ночі вогонь поширився, завдавши підприємству значних руйнувань. Унаслідок атаки також загинула людина. У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

«У зв’язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво. На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня», – зазначив представник підприємства.

Що відомо про підприємство?

«Королівський смак» – бренд компанії «Віктор і К», яка виробляє соняшникову олію, майонез, кетчуп та інші харчові продукти. 13 листопада компанія оголосила про зупинку виробництва через проблеми з електропостачанням і постійну загрозу російських ракетних та дронових атак. Тоді підприємство також повідомило про припинення закупівлі олійних культур і скорочення персоналу.

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За кілька днів після цього, 16 листопада, російські війська завдали удару по підприємству, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив та пошкодив виробниче обладнання, а також значні обсяги готової продукції.