Ще одну літню ягоду вже можна смакувати

У кошик літніх ягід настав час додати ще одну – аґрус, ранні сорти якого уже дозріли. Ці ягоди мають особливий смак і оригінальну комбінацію поживних речовин, що позитивно впливають на організм. Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець каже, що за вишуканий смак і неоціненну користь аґрус часто називають королівською ягодою. І це не дивно: 100-грамова порція свіжих ягід містить стільки ж вітаміну С, скільки 20 апельсинів.

Чим корисні і багаті ягоди аґрусу

«Пів склянки ягід аґрусу містить 33 калорії, менше грама білка, менше грама жиру, 8 г вуглеводів, 3 г клітковини та нуль грамів цукру. Ці ягоди багаті антиоксидантами, які знижують ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і рак. Вони є чудовим джерелом вітамінів С, Е, А, а також заліза та кальцію», – каже дієтолог.

Оскільки свіжі ягоди аґрусу містять багато клітковини та мало цукру, вони є ідеальним інгредієнтом для різноманітних страв. У холодильнику вони залишаються свіжими близько двох тижнів. Їх можна заморожувати на зиму, а також маринувати як огірки, додавати в карі та літні фруктові салати, робити сік, джем або желе.

Яку користь від споживання аґрусу отримує організм?

«Антиоксиданти та вітаміни, що містяться в ягодах аґрусу, мають низку переваг для здоров’я. Високі концентрації вітаміну С модерують різноманітні функції імунної системи та допомагають організму швидше відновитися після хвороби. Ці ягоди також містять кілька типів флавонолів, хімічних речовин, які пов’язують із покращенням пам’яті», – каже Олег Швець.

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Зменшують стрибки глюкози у крові.

Розчинна клітковина в ягодах аґрусу допомагає уповільнити швидкість поглинання цукру, що зменшує стрибки глюкози в крові. Ягоди також позитивно впливають на рівень глюкози та ліпідів у крові у людей з діабетом 2 типу.

Поліпшують травлення.

Клітковина в цих ягодах, каже гастроентеролог, регулює випорожнення і допомагає полегшити симптоми таких станів, як синдром подразненого кишківника. Високий рівень вітаміну С сприяє засвоєнню інших поживних речовин, зокрема заліза та інших мінеральних речовин.

Поліпшують гостроту зору.

«Ягоди аґрусу багаті вітаміном А, який є одним із ключових та незамінних елементів для кращого здоров’я очей і ліпшої гостроти зору. Вітамін А не тільки позитивно впливає на зір, але також може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями. Вміст вітаміну С сприяє захисту очей від кон’юнктивіту та інших інфекцій», – твердить лікар.

Підвищують імунітет.

Одна 100-грамова порція ягід аґрусу забезпечує 300 мг вітаміну С, що вдвічі перевищує рекомендовану добову норму для дорослих. В них міститься також значна кількість поліфенолів, алкалоїдів і флавоноїдів. Також аґрус має антибактеріальні та протизапальні властивості.

Поліпшують пам’ять.

Фітонутрієнти та антиоксиданти в ягодах аґрусу допомагають поліпшити пам’ять, борючись із вільними радикалами, які атакують та пошкоджують клітини мозку. Висока концентрація вітаміну С допомагає організму виробляти норадреналін, нейромедіатор, який, як вважають, покращує роботу мозку у людей з деменцією.