У Львові кошти, які залишають у шопці перед Ратушею, передадуть на святкування для дітей

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 11:13490

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У Львові кошти, які залишають у шопці перед Ратушею, передадуть на святкування для дітей
фото Мирослава Пархомика/ZAXID.NET
Кошти, залишені у Різдвяній шопці передадуть для організації святкування для дітей

Кошти, які львів’яни та гості міста залишають у шопці перед входом до міської ратуші, передаватимуть «Різдвяній школі-2018». Йдеться про організацію святкування Різдва Христового для дітей-сиріт та дітей із шкіл-інтернатів. Про це повідомили в управлінні культури Львівської міськради.

«Різдвяну школу» уже понад десять років проводить релігійна місія «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ. Темою цьогорічної школи є «П’ять чудес Різдва». Разом із дітьми розкриємо такі основні моменти: доброта, милосердя, всепрощення, Різдво – перемога, хто я є і ким я стану. На дітей чекає цікава пізнавальна програма, підготовлена волонтерами «Руки допомоги», екскурсії, перегляд мультфільмів, майстер-класи, коляда», – повідомили організатори.

У заходах «Різдвяної школи», яка проводитиметься у навально-реабілітаційному центрі «Мрія» з 2 до7 січня візьмуть участь 20 дітей.

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