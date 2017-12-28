Кожен п'ятий ресторан і кожен десятий супермаркет в Україні працюють з порушеннями

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:442120

До теми

Кожен п'ятий ресторан і кожен десятий супермаркет в Україні працюють з порушеннями
фото з відкритих джерел
Найбільше порушень виявили при виготовленні та зберіганні салатів

В Україні кожен п'ятий ресторан і кожен десятий супермаркет працює з порушеннями і без відповідних документів. Про це повідомили в Держспоживслужбі, передає «Еспресо».

Результати моніторингу за 2017 рік показали, що з порушеннями працює кожен другий заклад громадського харчування (МАФ, пересувна торгівля), кожен п'ятий заклад громадського харчування (кафе, ресторани, харчоблоки), кожна десята торгова мережа (супермаркети, магазини) і кожне двадцяте виробництво або переробний цех.

Держспоживслужба зафіксувала порушення термінів і умов зберігання продуктів харчування, відсутність супровідних документів, порушення термінів проходження медичного огляду або фальсифікацію такого огляду.

Разом з тим, лабораторні дослідження виявили найбільше порушень при виготовленні та зберіганні салатів (56% від загального числа перевірених проб), фаршу (23,5%), м'яса птиці (18,6%), ковбасних виробів (14,1%), молочної продукції (13 4%), шашличної продукції (11,2), баранини (9,6%), свинини (5,9%), овочів і фруктів (5%), пельменів (0,33%), яловичини (3,3%) та навіть питної води (4,9%).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівський ресторан «Панська чарка» закрився після масового отруєння відвідувачів ZAXID.NET
За рік серед продуктів харчування найбільше подорожчали сало, свинина і масло ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук