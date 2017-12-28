Кожен п'ятий ресторан і кожен десятий супермаркет в Україні працюють з порушеннями

Найбільше порушень виявили при виготовленні та зберіганні салатів

В Україні кожен п'ятий ресторан і кожен десятий супермаркет працює з порушеннями і без відповідних документів. Про це повідомили в Держспоживслужбі, передає «Еспресо».

Результати моніторингу за 2017 рік показали, що з порушеннями працює кожен другий заклад громадського харчування (МАФ, пересувна торгівля), кожен п'ятий заклад громадського харчування (кафе, ресторани, харчоблоки), кожна десята торгова мережа (супермаркети, магазини) і кожне двадцяте виробництво або переробний цех.

Держспоживслужба зафіксувала порушення термінів і умов зберігання продуктів харчування, відсутність супровідних документів, порушення термінів проходження медичного огляду або фальсифікацію такого огляду.

Разом з тим, лабораторні дослідження виявили найбільше порушень при виготовленні та зберіганні салатів (56% від загального числа перевірених проб), фаршу (23,5%), м'яса птиці (18,6%), ковбасних виробів (14,1%), молочної продукції (13 4%), шашличної продукції (11,2), баранини (9,6%), свинини (5,9%), овочів і фруктів (5%), пельменів (0,33%), яловичини (3,3%) та навіть питної води (4,9%).