Без держохорони встановити місцеперебування Руслана Кравченка стало складніше

Руслан Кравченко, якого указом президента 15 вересня звільнили з посади генерального прокурора, відмовився від особистої державної охорони приблизно через дві години після внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Про це в середу, 16 вересня, повідомила «Українська правда».

«Заява генпрокурора про тимчасову відмову від особистої державної охорони датована першою годиною ночі 14 вересня – приблизно через 2 години після внесення до ЄРДР відомостей про підозру директору НАБУ», – ідеться в повідомленні.

Видання припускає, що на той момент Кравченко вже міг розуміти, що залишає Україну не в межах звичайного службового відрядження, адже за наявності державної охорони встановити місцеперебування тоді ще генпрокурора було б значно простіше.

УП зауважує, що чутки про можливий виїзд Кравченка за кордон ширилися в найвищих владних кабінетах ще за кілька днів до його виїзду.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 36-річний Руслан Кравченко очолював Офіс генерального прокурора України з 21 червня 2025 року. 7 вересня 2026 року генпрокурор подав у відставку на тлі операції НАБУ «Карфаген». У межах цієї справи антикорупційні органи викрили підлеглого Кравченка на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Ідеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву, який також мав дружні стосунки з Кравченком.

14 вересня стало відомо, що Руслан Кравченко виїхав до Парижа нібито у відрядження, яке оформив собі сам. За даними УП, Кравченко перетнув кордон через пункт пропуску Шегині на Львівщині о 2:30 ночі 14 вересня. Незадовго до цього він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а документ відправив йому «Укрпоштою».

У соцмережах Кравченко повідомив, що Кривонос підозрюється по ст. 358 (підроблення документів і їх використання) та ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі) ККУ. Згодом Офіс генерального прокурора спростував оголошення підозри Семену Кривоносу, а Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора.

Дружина Кравченка Олександра Кравченко (в дівоцтві Паровишник, а у попередньому шлюбі Шовкопляс) залишила Україну 12 вересня, перетнувши кордон з Молдовою, а згодом вирушивши до Румунії.

15 вересня народні депутати підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.