Євросоюз та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

«Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків», – зауважила вона.

Редактор з питань Європи «Радіо Свобода» Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у 100 доларів на російський дизель і 45 доларів на різні масла. Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить 60 доларів.

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати.