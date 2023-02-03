Країни Євросоюзу і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти
Країни ЄС, зокрема, домовилися про стелю цін у 100 доларів на російський дизель
До теми
Євросоюз та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».
Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.
«Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків», – зауважила вона.
Редактор з питань Європи «Радіо Свобода» Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у 100 доларів на російський дизель і 45 доларів на різні масла. Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить 60 доларів.
5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати.