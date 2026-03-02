Правоохоронці затримали кримінального авторитета, якого підозрюють у викраденні та катуванні водія через дорожній конфлікт у Хмельницькому. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тривання під вартою. Про це у понеділок, 2 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2025 року в Хмельницькому між водієм і водійкою стався короткий конфлікт на дорозі. Чоловік посигналив жінці у відповідь на те, що вона не пропускала його в смугу.

Водійка розповіла про інцидент своєму співмешканцю – раніше судимому чоловікові, який є так званим кримінальним авторитетом. Він почав телефонувати іншому учаснику конфлікту, вимагаючи вибачень і погрожуючи розправою.

Згодом група людей приїхала до будинку потерпілого. Чоловіка побили, силоміць посадили в автомобіль та вивезли за місто. Дорогою йому погрожували ножем і змусили записати відео з вибаченнями, після чого залишили на узбіччі.

За інформацією слідства, організатором нападу є раніше судимий житель Києва. Його увʼязнили за ДТП, в якій загинула десятирічна дитина. У слідчому ізоляторі зловмисника називали «смотрящим». Він також є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу в складі організованої групи.

«Чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у медзакладі та імітуючи хворобу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину», – додали у прокуратурі.

Підозрюваному інкримінують катування та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі триває встановлення інших причетних до злочину.