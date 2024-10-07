Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив у 600 матчах
6 жовтня футбольний клуб «Аль-Наср» у поєдинку 6-го туру чемпіонату Саудівської Аравії переміг «Аль-Орубу» (3:0), а перший гол з пенальті забив Крішітану Роналду. Цей матч став для португальського форварда знаковим – 600-м, в якому футболіст відзначився щонайменше одним голом. Рекордний показник Роналду наразі недосяжний для його конкурентів: найближчий переслідувач – Ліонель Мессі – відстає на 44 матчі.
Цікаво, що забитий м'яч у ворота «Аль-Оруби» став для Роналду 905-м у кар'єрі. Свій ювілейний, 900-й гол, португалець забив за збірну Португалії у матчі проти Хорватії в Лізі націй.
Усі голи Кріштіану Роналду у кар'єрі:
- «Спортінг» Лісабон (Португалія) – 5 голів;
- «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 140 голів;
- «Реал» Мадрид (Іспанія) – 450 голів;
- «Ювентус» (Італія) – 101 гол;
- «Аль-Наср» (Саудівська Аравія) – 72 голи;
- Збірна Португалії – 137 голів.
Статистика голів Кріштіану Роналду в матчах:
- 1 гол – 374 рази;
- 2 голи – 160;
- 3 голи – 55;
- 4 голи – 9;
- 5 голів – 2.
Нагадаємо, Роналду – 5-разовий володар «Золотого м'яча». За «Аль-Наср» виступає з січня 2023 року. У сезоні 2023/24 португалець побив рекорд результативності в Саудівській Аравії за сезон, забивши 35 голів. Його контракт чинний до літа 2025 року. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.