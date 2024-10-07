Португальський форвард вчергове вписав своє ім'я в історію світового футболу

6 жовтня футбольний клуб «Аль-Наср» у поєдинку 6-го туру чемпіонату Саудівської Аравії переміг «Аль-Орубу» (3:0), а перший гол з пенальті забив Крішітану Роналду. Цей матч став для португальського форварда знаковим – 600-м, в якому футболіст відзначився щонайменше одним голом. Рекордний показник Роналду наразі недосяжний для його конкурентів: найближчий переслідувач – Ліонель Мессі – відстає на 44 матчі.

That was Cristiano Ronaldo’s 5th league goal this season.pic.twitter.com/NePkUDI0HO — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 5, 2024

Цікаво, що забитий м'яч у ворота «Аль-Оруби» став для Роналду 905-м у кар'єрі. Свій ювілейний, 900-й гол, португалець забив за збірну Португалії у матчі проти Хорватії в Лізі націй.

Усі голи Кріштіану Роналду у кар'єрі:

«Спортінг» Лісабон (Португалія) – 5 голів;

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – 140 голів;

«Реал» Мадрид (Іспанія) – 450 голів;

«Ювентус» (Італія) – 101 гол;

«Аль-Наср» (Саудівська Аравія) – 72 голи;

Збірна Португалії – 137 голів.

Статистика голів Кріштіану Роналду в матчах:

1 гол – 374 рази;

2 голи – 160;

3 голи – 55;

4 голи – 9;

5 голів – 2.

Нагадаємо, Роналду – 5-разовий володар «Золотого м'яча». За «Аль-Наср» виступає з січня 2023 року. У сезоні 2023/24 португалець побив рекорд результативності в Саудівській Аравії за сезон, забивши 35 голів. Його контракт чинний до літа 2025 року. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.