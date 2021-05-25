Тимофія Милованова призначили в «Укроборонпром», але перед цим структура «Укроборонпрому» замовила у його Київської школи економіки дослідження на 1,7 млн грн

Дочірнє підприємство «Спецтехноекспорт» державної компанії «Укрспецекспорт», яка входить до державного концерну «Укроборонпром», 20 травня уклало угоду з ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн, повідомили «Наші гроші» з посиланням на систему електронних державних закупівель ProZorro. Київською школою економіки керує екс-міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов.

Жодних даних про предмет досліджень у звіті не оприлюднено. Лише вказаний строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Аванс у розмірі 30% мають виплатити протягом трьох банківських днів після підписання договору, а решту 70% вартості – протягом п’яти банківських днів після надання послуг.

Інші деталі замовлення в звіті не повідомляються. Закупівлю провели без аукціону, бо «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Київська школа економіки (КШЕ) отримала замовлення від структури «Укроборонпрому» за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який є президентом КШЕ. Засновником «КШЕ» є міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», яку заснували Артем Поздняков, Валентин Зеленюк і бельгієць Том Купе.

Тимофій Милованов був міністром економіки, торгівлі й сільського господарства з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. В листопаді 2020 року Милованов став позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.