Оптимістичний сценарій захворюваності на Covid-19 не реалізувався, тож очікується зростання смертності

Експерти Київської школи економіки кажуть, що позитивний «зелений» прогноз захворюваності на коронавірус в Україні не реалізувався, тому до кінця року загальна кількість померлих від хвороби може сягнути 92 тис. людей.

Як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ Юрій Ганиченко, за тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні зросла на 13%. За даними МОЗ, станом на 2 листопада в Україні від коронавірусу вже померли 68 727 людей. Додамо, що за «зеленим» прогнозом КШЕ, кількість смертей від коронавірусу до кінця року прогнозувалась на рівні у приблизно 72 тис. людей.

Зараз захворюваність на Covid-19 в Україні удвічі перевищує середню в Європі – за тиждень цей показник виріс на 9%. Водночас госпіталізації поступово стабілізуються (+3% за тиждень), а виписки продовжують зростати (+12% за тиждень).



Також в Україні за тиждень зріс на 15% рівень вакцинації – кожен третій дорослий українець вже вакцинований принаймні 1 дозою, а кожен четвертий – отримав повний курс щеплення.



Наразі у 16 областях України введено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Волинська, Харківська і Тернопільська області перебувають в зоні ризику і вже цього тижня там можуть оголосити «червоний» рівень.

Водночас експерти прогнозують, що нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні може тривати довше за попередню, що тривала 72 дні. Тож деякі регіони можуть залишатись у «червоній зоні» карантинних обмежень і у січні.

Як інформував ZAXID.NET, ВООЗ прогнозує, що в Європі до грудня кількість померлих від коронавірусу сягне понад 230 тисяч людей.