Що можна побачити та почути у Львові протягом тижня
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Розповідаємо про важливі мистецькі події у Львові 29 жовтня-3 листопада.
29 жовтня, вівторок
Презентація книги Юрія Чекана «Світ, котрий насправді є... Оперний театр в інфраструктурі музичного життя».
В УКУ відбудетьсяпрезентацію книжки професора кафедри культурології, доктора мистецтвознавства Юрія Чекана «Світ, котрий насправді є... Оперний театр в інфраструктурі музичного життя». Під час події йтиметься про:
- інтонаційну кризу, що змінила музичний світ Європи;
- роль опери для новоєвропейської музики;
- особливості музично-театрального бізнесу;
- поведінку публіки в оперному театрі доби Барокко;
- що за куліси оперних театрів;
- як інженери Венеційського Арсеналу використали свої навички управління вітрильниками для зміни декорацій на сцені.
Модераторка – Зоряна Рибчинська.
Початок: 17:00, паркова аудиторія УКУ.
30 жовтня, середа
Презентація відтвореної вишитої блузи Ольги Франко
У Домі Франка відбудеться презентація відтвореної вишитої блузи Ольги Франко з Білевичів.
Оригінальна блуза, вишита невісткою Івана Франка, дружиною його сина Петра, сьогодні зберігається у фондах музею. Свого часу її подарувала Дому Франка онука Ольги та Петра Любов Галущак.
Сьогодні ж ця вишиванка відтворена завдяки проєктові «Вишивка в одязі видатних українців».Почесною гостею презентації буде Ірма Вітовська, яка виконувала роль Ольги Франко у фільмі «Смак свободи» (на фото).
Початок: 14:00.
31 жовтня, четвер
Відкриття ХІ фестивалю давньої музики у Львові
ХХІ едиція Фестивалю Давньої Музики у Львові — це життєствердне продовження ентузіазму засновника фестивалю — Романа Стельмащука та усіх, хто продовжив його справу, хто розділив надії розвитку історичного виконавства у Львові. У 2023 памʼять про Романа Стельмащука продовжилась у новому колективі – Ансамблі давньої музики «Terra Barocca», заснованому постійною учасницею фестивалю, клавесиністкою Анною Іванюшенко. У своїх концертних програмах музиканти досліджують давню музику крізь призму почуттів, емоцій та вражень тож і для першої події фестивалю не випадково була вибраною тема надії.
Початок: 19:00.
1 листопада, п’ятниця
Прем'єра вистави «Плейлист подорожнього»
У львівському театрі Лесі Українки 19, 20 та 23 жовтня відбудеться прем’єра вистави «Плейлист подорожнього» за драматургією та у режисурі Анастасії Косодій.
Ця вистава виникла завдяки військовому з позивним Адлер (як австрійський психіатр, а не як російське місто, уточнюють зі сцени), який під час проходження реабілітації у Львові, прийшов до театру та запропонував розповісти свою історію.
Початок: 18:00.
2 листопада, субота
Піаніст Євген Хмара виступить у Львові в супроводі симфонічного оркестру
У Львівській національній опері відбудеться два благодійні концерти відомого українського піаніста та композитора Євгена Хмари у супроводі симфонічного оркестру та за участі зіркових гостей.
У творчому доробку музиканта – сім студійних альбомів. Його виконавські вміння в музичній імпровізації настільки потужні, що він отримавГоллівудську премію імпровізаторів. Крім того, Євген Хмара – єдиний представник України, хтомає статус Yamaha Artist, яким володіють такі світові зірки, як Elton John, Justin Timberlake та інші.
Початок: 15:30 та 19:00.
3 листопада, неділя
Відкриття нового сценічного простору «Львів Опера: Малярка»
У Львівській опері відбудеться відкриття нового сценічного простору «Львів Опера: Малярка». Мистецька локація розташовуватиметься неподалік головної будівлі театру – у художньо-виробничих майстернях, на вул. Куліша, 6а.
Відкриття нової сцени відбудеться всеукраїнською прем’єрою камерної опери «Русалонька» сучасного японського композитора Ясухіро Касаматсу.
Початок: 15:00.