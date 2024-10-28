Розповідаємо про важливі мистецькі події у Львові 29 жовтня-3 листопада.

29 жовтня, вівторок

Презентація книги Юрія Чекана «Світ, котрий насправді є... Оперний театр в інфраструктурі музичного життя».

В УКУ відбудетьсяпрезентацію книжки професора кафедри культурології, доктора мистецтвознавства Юрія Чекана «Світ, котрий насправді є... Оперний театр в інфраструктурі музичного життя». Під час події йтиметься про:

інтонаційну кризу, що змінила музичний світ Європи;

роль опери для новоєвропейської музики;

особливості музично-театрального бізнесу;

поведінку публіки в оперному театрі доби Барокко;

що за куліси оперних театрів;

як інженери Венеційського Арсеналу використали свої навички управління вітрильниками для зміни декорацій на сцені.

Модераторка – Зоряна Рибчинська.

Початок: 17:00, паркова аудиторія УКУ.

30 жовтня, середа

Презентація відтвореної вишитої блузи Ольги Франко

У Домі Франка відбудеться презентація відтвореної вишитої блузи Ольги Франко з Білевичів.

Оригінальна блуза, вишита невісткою Івана Франка, дружиною його сина Петра, сьогодні зберігається у фондах музею. Свого часу її подарувала Дому Франка онука Ольги та Петра Любов Галущак.

Сьогодні ж ця вишиванка відтворена завдяки проєктові «Вишивка в одязі видатних українців».Почесною гостею презентації буде Ірма Вітовська, яка виконувала роль Ольги Франко у фільмі «Смак свободи» (на фото).

Початок: 14:00.

31 жовтня, четвер

Відкриття ХІ фестивалю давньої музики у Львові

ХХІ едиція Фестивалю Давньої Музики у Львові — це життєствердне продовження ентузіазму засновника фестивалю — Романа Стельмащука та усіх, хто продовжив його справу, хто розділив надії розвитку історичного виконавства у Львові. У 2023 памʼять про Романа Стельмащука продовжилась у новому колективі – Ансамблі давньої музики «Terra Barocca», заснованому постійною учасницею фестивалю, клавесиністкою Анною Іванюшенко. У своїх концертних програмах музиканти досліджують давню музику крізь призму почуттів, емоцій та вражень тож і для першої події фестивалю не випадково була вибраною тема надії.

Початок: 19:00.

1 листопада, п’ятниця

Прем'єра вистави «Плейлист подорожнього»

У львівському театрі Лесі Українки 19, 20 та 23 жовтня відбудеться прем’єра вистави «Плейлист подорожнього» за драматургією та у режисурі Анастасії Косодій.

Ця вистава виникла завдяки військовому з позивним Адлер (як австрійський психіатр, а не як російське місто, уточнюють зі сцени), який під час проходження реабілітації у Львові, прийшов до театру та запропонував розповісти свою історію.

Початок: 18:00.

2 листопада, субота

Піаніст Євген Хмара виступить у Львові в супроводі симфонічного оркестру

У Львівській національній опері відбудеться два благодійні концерти відомого українського піаніста та композитора Євгена Хмари у супроводі симфонічного оркестру та за участі зіркових гостей.

У творчому доробку музиканта – сім студійних альбомів. Його виконавські вміння в музичній імпровізації настільки потужні, що він отримавГоллівудську премію імпровізаторів. Крім того, Євген Хмара – єдиний представник України, хтомає статус Yamaha Artist, яким володіють такі світові зірки, як Elton John, Justin Timberlake та інші.

Початок: 15:30 та 19:00.

3 листопада, неділя

Відкриття нового сценічного простору «Львів Опера: Малярка»

У Львівській опері відбудеться відкриття нового сценічного простору «Львів Опера: Малярка». Мистецька локація розташовуватиметься неподалік головної будівлі театру – у художньо-виробничих майстернях, на вул. Куліша, 6а.

Відкриття нової сцени відбудеться всеукраїнською прем’єрою камерної опери «Русалонька» сучасного японського композитора Ясухіро Касаматсу.

Початок: 15:00.