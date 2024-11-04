Розповідаємо про важливі мистецькі події у Львові 4-10 листопада.

4 листопада

Автентична забава «Гуцульське весілє» від Франківського драмтеатру

Віщун – Олексій Грантковський (фото Франківського драмтеатру)

«І через сотню з лишком років дослідження моєї рідної Гуцульщини академіка Шухевича захоплює своєю автентичною первозданністю і водночас магічним символізмом. Сьогодні ми відтворимо обряд весілля, щоб кожен відчув силу і красу цього краю. Набуваймоси! Бо ми того варті», – говорить Ростислав Держипільський, режисер вистави. «Гуцульське весілє» від Франківського драмтеатру – автентична забава за монографією Володимира Шухевича «Гуцульщина». Це чудова можливість зануритись в світ гуцульських традицій.

Театр імені Марії Заньковецької: початок: 18:30

5 листопада

Перформативне читання «Ґражди» за пʼєсою Олега Михайлова

На репетиції (фото Василя Колісника)

У Театрі Лесі – перформативне читання «Ґражди» за пʼєсою Олега Михайлова.

Була собі ґражда. То така гуцульська хата, ба більше ціла садиба! Що та ґражда тільки не виділа на своєму віку. Жили тут різні люди, чинили добро і зло, як і належить кожній людині. Дехто з них досі ходить по старій підлозі, заглядає у запилючені скрині, перечитує вицвілі газети. Дехто хотів би помститися володарю ґражди, але вже надто пізно. А дехто тут зовсім випадково зі своїми секретами і власними примарами.

Режисер – Сергій Литвиненко. Ролі виконують Стефанія – Катерина Кудлач, Наталія Мазур. Катерина – Ісабель Меркулова, Василь – Василь Колісник, Назар Бонящук. Голоси, тіні – Юрій Захарко.

Початок 18:00. Наступне читання – 8 листопада.

6 листопада

Концерт-вшанування поета Миколи Петренка

Микола Петренко (фото НСПУ)

У Львівській філармонії – концерт-вшанування 99-ї річниці Миколи Петренка. У програмі прозвучать відомі шляґери, незнані та призабуті пісні українських композиторів на слова визначного українського поета Миколи Петренка.

Цей концерт є містком між минулим і сучасним, який зберігає пам’ять про поета і його неперевершений внесок у літературу України.

Виконавці: Ірина Доля, Зіновій Карач, Ольга Верхоляк-Томків, Орест Цимбала, інструментальний ансамбль солістів «Високий Замок», театр танцю «Життя», театр «Око» тощо.

Початок 18:30.

7 листопада

INSO-Львів на сцені Barvy Hall

Це – перший концерт нових музичних подій від INSO-Львів на сцені Barvy Hall у Леоленді. Прозвучать твори італійського композитора Антоніо Вівальді, а саме його найвідоміший цикл «Пори року», що разом з відеопроєкцією складеться в аудіовізуальну сагу «Флора».

Початок 19:00.

8 листопада

«Пори року» у виконанні скрипки та акордеону

Богдан Кожушко та Сергій Гаврилюк (фото «Слово і голос»)

І наступного дня – ті самі «Пори року» Антоніо Вівальді, але зовсім інше прочитання цієї знаменитої музики. Унікальний склад інструментів – барокова скрипка та акордеон. Богдан Кожушко активно концертує та вже встиг зіграти на багатьох європейських сценах чимало цікавих музичних програм з творів Баха, Скарлатті, Вівальді, а Сергій Гаврилюк досліджує барокові інструменти та експериментує зі звучанням різних струн. Також, окрім музики, можна буде почути поеми самого Вівальді, які змальовують кожен з сезонів, в сучасній українській адаптації у виконанні одного з музикантів.

Театральний центр «Слово і Голос». Початок 18:00

9 листопада

Ретро-пісні у виконанні хору «Гомін»

На репетиції (фото Львівського органного залу)

Вечір українських хітів минулого століття, шлягери української естради, що стали народними, у новому хоровому звучанні – у Львівському органному залі.

Можна буде почути оригінальні прочитання хітів Володимира Івасюка та Анатолія Горчинського, пісні, що запамʼяталися слухачам у виконанні Квітки Цісик та Назарія Яремчука тощо.

Початок 19:00

10 листопада

«Сіддхартха» Германа Гессе у театрі імені Леся Курбаса

Вистава студентів ЛНУ (фото театру Леся Курбаса)

Історія про пошук і сумнів, бажання й впертість, про життя з його захопленнями і зневірою, історія про дружбу й кохання, про самотність і самість, історія про нас від студентів-акторів ЛНУ імені Івана Франка (на головному фото). Художній керівник курсу – Володимир Кучинський. Викладач з майстерності актора – Андрій Водичев. Викладачка зі сценічної мови – Тетяна Каспрук

Шляхом Сіддхартхи йтимуть: Єва Федчишин, Артем Черепаня, Андрій Лановенко, Максим Журавчак, Данило Апет, Аріна Бочарова, Євген Венгерський, Володимир Глушко, Андрій Ватаманюк, Дар‘я Шутко, Наталя Дашкович, Максим Якимець, Каріна Кузенко, Меланія Нагорнюк, Тимур Івакін, Софія Нагуляк.

Також виставу можна побачити й 9 листопада.

Початок 18:00.

Також 9 та 10 листопада – масштабний поетичний фестиваль «Земля поетів».