Розповідаємо про важливі мистецькі події у Львові 11-17 листопада. Цього тижня у нашому місті чимало концертів, зокрема при свічках, прем’єри, лекції та кураторські екскурсії. Щодня відбуватиметься щось цікаве, головне – обрати. І нагадуємо про кіно та виставки.

11 листопада, понеділок

«Bila Divka понад морем»

Bila Divka –сольний проект Лізи Токарчук (фото Facebook Bila Divka)

Bila Divka – сольний проект Лізи Токарчук, де вона розповідає співані історії названі «варварами» в супроводі ґардону, ліри та віолончелі. У folk-кабаре на одну дію звучатимуть пісні з Лемківщини, Бойківщини, Опілля, Полісся, Чернігівщини, Буковини, Поділля, Закарпаття, вірші Юрія Іздрика та Галини Крук, а також поезія замовлянь та проза домашніх історій. Художниця Ася Кравчук. У виставі оживають фрагменти картин Ольги Довгань-Левицької.

Театр «І люди, і ляльки», початок 18:00

Пластична вистава «Д.І.М.»

Вистава «Д.І.М.» (фото Анастасії Телікової)

Вистава «Д.І.М.» про вимушену міграцію та дім всередині кожної людини на музику Віктора Рекала у виконанні артистів Insha Dance Company створена танцівником, хореографом, суперфіналістом шоу «Танцюють всі! 8 сезон», артистом балету Іллею Мірошніченком, а також Катериною Кузнецовою.

Театр імені Марії Заньковецької, початок 18:30

12 листопада, вівторок

Вечір італійської музики при свічках. Grande Аmore

Bigshow Orchestra

Концерт «Вечір італійської музики при свічках. Grande Amore» відбудеться об’єднає італійські романтичні хіти та оперні арії у виконанні Bigshow Orchestra та рок-бенду. У програмі – найвідоміші хіти Адріано Челентано, Тото Кутуньо, Ероса Рамазотті, Лучіано Паваротті та оперні арії.

Львівська опера, початок 19:00

Кураторська екскурсія виставкою «Структури взаємности»

Виставка «Структури взаємности» (фото Jam Factory Art Center)

Співкураторка виставки Ксенія Малих проведе екскурсію залами та розкриє відвідувачам контекст мистецьких творів, розповідаючи про не завжди очевидні деталі. Виставка представляє архітектурні конструкції, елементи яких підтримують одне одного й перекладені таким чином, що тримаються без додаткових опор. Ксенія розповість, як модель метафорично передає ідею єдності українського суспільства, яка стала особливо відчутною у 2014 та 2022 роках.

Jam Factory Art Center, початок: 18:30

13 листопада, середа

Жіночий мистецький спротив

Проєкт «Небачена сила» (фото 24 канал)

Креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська проведе екскурсію інформаційно-виставковим проєктом «Небачена сила», що присвячений ненасильницькому руху спротиву на тимчасово окупованих територіях.

Порохова вежа, початок 19:00

Концерт «З Болоньї до Львова»

Ансамбль давньої музики Terra Barocca (фото Львівської філармонії)

Ця програма має на меті продемонструвати тісний звʼязок української музики з європейською. Своєрідною «точкою перетину» композиторів зі різних країн стала Болонська академія. У 1670 році до неї вступив сімнадцятирічний італієць Арканджело Кореллі. Кількома роками пізніше іспити на звання почесного академіка там успішно склали українці Дмитро Бортнянський, Максим Березовський, а ще — славетний австрієць, тоді зовсім юний Моцарт.

Окрім їхніх визнаних композицій цього вечора звучатиме музика видатного німця, композитора Георга Фрідріха Телеманна. Свого часу він був ще популярнішим за Баха, що безумовно поважав Телеманна за його творчість і добре знався на ній. Дружні контакти європейських музикантів складали основу професійного успіху за доби бароко. Тому творчі впливи авторів у цій програмі так помітні. Пролунають і твори італійського митця Джованні Баттісти Фонтани, що справедливо вважається одним з засновників жанру інструментальної сонати.

Концерт завершить унікальний музичний зразок: кант. Жанр, типовий для українського бароко буде переосмислений сучасним українським композитором Богданом Сегіним. У текстовій основі твору – слова «Мати милосердна, От лютого врага злаго, Храниши мя всегда», – що так суголосні молитвам українців сьогодні.

Львівська філармонія, початок 19:00

14 листопада, четвер

Лекція Івана Дудича «Поп-опера або Classical Crossover: як навчитися слухати і розуміти класичну музику»

Під час лекції можна дізнатись, як сучасна музика поєднує класичні традиції з елементами популярної культури, а також як навчитися слухати й сприймати класичну музику через призму стилю Classical Crossover. Іван Дудич допоможе розкрити секрети музичних творів та навчить розуміти тонкі відтінки звучання, що перетворюють класику на справжнє мистецтво для кожного.

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, початок 19:00

Концерт «Бах при свічках»

У темряві лунатимуть твори Баха (фото Львівського органного залу)

Львівський органний зал запрошує на особливий концерт «Бах при свічках», що відбудеться тоді, коли ніч огорне місто. Тут можна насолодитися таємничою атмосферою, коли в залі засяє сотня свічок, а у темряві лунатимуть твори великого Баха у виконанні Олени Мацелюх.

Початок 19:00

15 листопада, п’ятниця

Перформанс «Клініка зцілення зламаного серця»

Імерсивний перформанс-дослідження, що відбувається в умовах сценографічної камерності. Протягом заходу перформерки зустрічаються з учасниками та учасницями й діляться власними способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики, чуттєві досвіди.

Команда проєкту:

Вікторія Миронюк – авторка концепції та драматургиня

Даша Чечушкова, Вікторія Миронюк – візуальне рішення

Перформерки – Тетяна Шатілова, Наталія Мазур, Марина Наумчук, Софія Ленартович, Аліса Єпіфанова.

Текст – Тетяна Шатілова, Наталія Мазур, Марина Наумчук, Софія Ленартович, Аліса Єпіфанова та Вікторія Миронюк.

Композиторка – Анна Хвиль

Jam Factory Art Center, початок 17:00, 18:00 та 19:00

Концерт органіста Іштвана Ґаранчі

Іштван Ґаранчі – молодий органіст з Дебрецена. Він є переможцем численних національних конкурсів та учасником музичних фестивалів в Угорщині, Румунії, Македонії та Словаччині. Для сольного концерту у Львівському органному залі Іштван дібрав програму, центральними творами якої є музика угорських композиторів Золтана Кодая, Ерньо Донаньї та Жигмонда Сатмарі. І якщо творчість Кодая є все-таки знайомою українській публіці, то музика Донаньї та Сатмарі для нас практично невідома. Ерньо Донаньї, до слова, прославився на своїй батьківщині не лише як композитор, але й як піаніст, диригент, педагог та музично-громадський діяч, який засуджував звʼязки з фашизмом та врятував сотні єврейських музикантів від арешту і депортації. Жигмонд Сатмарі – cучасний автор та виконавець, учень відомих композиторів Штокгаузена та Лігетті, а також органіст з успішною міжнародною карʼєрою.

Львівський органний зал, початок 19:00

16 листопада, субота

Karyna Kumar & Groove Syndicate

Karyna Kumar (фото Facebook)



Джазовий концерт вокалістки Карини Кумар у колаборації з гуртом Groove Syndicate. На виступі звучатимуть пісні виконавців Roy Hargrove, Erykah Badu, Moonchild. Звучатимуть твори таких легендарних музикантів, як Roy Hargrove, Erykah Badu, Moonchild та інших відомих артистів.

Артпростір «Дзиґа», початок 19:00

17 листопада, неділя

Опера «Дідона та Еней»

Еней очима Анатолія Базилевича

Барокова музика, трагічна історія кохання та лібрето українською поєднаються у концертному виконанні «Дідони та Енея» Луганським філармонійним оркестром, львівським муніципальним хором «Гомін» та солістами під дириґуванням Івана Остаповича.

Найвідоміша англійська опера всіх часів «Дідона та Еней» Генрі Перселла вперше була поставлена 1689 року в лондонській школі для дівчат. Саме вона започатковує відлік англійської оперної традиції. Попри вдавану простоту музики Перселл зумів вплести у музичне полотно багато драматичних знахідок, а співтворчість солістів, хору та оркестру тримає в напруженні протягом всього годинного твору. Ця барокова опера зажила окремої слави у світі, на сьогодні існує безліч її інтерпретацій, проте Львівський органний зал пропонує почути її українською. Переклад лібрето Наума Тейта здійснив Тарас Демко.

Львівський органний зал, 19:00