Чудотворець уже готує подарунки для усіх чемних діток

У 2026 році День святого Миколая буде в неділю, 6 грудня. Чудотворець уже готує подарунки для усіх чемних діток та поспішає на зустріч із ними. Щоб свято було ще цікавішим, пропонуємо підбірку коротких та легких віршів про святого Миколая.

У Львові зустрітися зі святим Миколаєм можна буде одразу на 11 локаціях. ZAXID.NET зібрав детальну інформацію з цінами та програмою розваг.

Де зустріти святого Миколая у Львові у 2026 році:

LEM Station

Із 4 по 9 грудня зустріти святого Миколая можна у LEM Station. На дітей чекають аніматори, які гратимуться з малечею. Також кожен отримає подарунок і пам’ятне фото.

Вартість: 580 грн з дитини, вхід для батьків безкоштовний.

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Деталі: щогодини до резиденції зможе увійти лише 30 дітей, тому квитки варто бронювати наперед за посиланням.

Адреса: вул. Вітовського, 57. Google.

Emily Resort

З 1 по 6 грудня резиденція святого Миколая працюватиме й у відпочинковому комплексі Emily Resort у Винниках. На маленьких гостей чекатиме какао та подарункові бокси, а на території буде парк ілюмінацій.

Вартість: від 750 грн до 900 грн (залежить від дня відвідин).

Деталі: за посиланням. Графік роботи резиденції:

Вт, Ср (1.12 – 2.12): 15:00 – 20:00.

Чт (3.12.): 12:00 – 20:00.

Пт (4.12): 12:00 – 20:00.

Сб, Нд (5.12 – 6.12): 12:00 – 20:00.

Адреса: м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б. Google.

«Шевченківський гай»

Улюблене місце львів’ян для зимових святкувань – це музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. З нагоди Дня святого Миколая дітей запрошують на квест-мандрівку та розкажуть, чому Миколай вирішив дарувати людям подарунки. Діти отримають і свій подарунок, а також намалюють кахлі у стилі косівського розпису із зображенням Миколая.

Вартість: 400 грн пільговий, 500 грн повний квиток.

Деталі: організовані групи можуть записуватися із 30 листопада по 4 грудня. Індивідуальні відвідування – 5 та 6 грудня. Деталі за посиланням.

Адреса: вул. Чернеча гора, 1. Google.

Dragon Park

У центрі розваг Dragon Park діти зможуть зустрітися з Миколаєм із 1 до 9 грудня одразу на двох локаціях. Вони стануть героями інтерактивної вистави, поринуть у захопливу історію, виконуватимуть цікаві завдання та зустрінуться із святим Миколаєм, щоб отримати дарунок та зробити фото.

Вартість: 750 грн.

Деталі: потрібне бронювання, деталі за посиланням.

Адреса: вул. Джерельна, 38В та вул. Стрийська, 202. Google.

Музей «Львів стародавній»

З 23 листопада до 13 грудня у музеї можна зустріти святого Миколая. У програмі – квест у пошуках подарунків та майстер-клас на вибір (ялинкова прикраса, малювання шоколадом, миловаріння, свічка з вощини чи розфарбування дзвоника).

Вартість: 750 грн.

Деталі: потрібний попередній запис, деталі за посиланням.

Адреса: вул. Краківська, 21. Google.

«Митрополичі сади»

Зустріти святого Миколая у «Митрополичих садах» можна із 30 листопада по 4 грудня, а також 5 та 7 грудня. У програмі, яка триватиме 2 години, буде смачна піца, майстер-клас зі створення різдвяного підсвічника, веселі ігри та подарунок.

Вартість: 1000 грн.

Деталі: реєстрація обов’язкова за формою, 067 609 02 07.

Адреса: площа Святого Юра, 5. Google.

Патріарший дім

Уже із 22 листопада святий Миколай прибуде у Патріарший дім, зустрітися із ним можна до 9 грудня. У програмі – різдвяна вистава або майстер-клас, фотозони, частування та подарунок.

Вартість: 600 грн.

Деталі: за телефоном +38 063 756 73 28, +38 068 271 53 10.

Адреса: просп. Івана Павла II, 35Б. Google.

Leoland

З 1 до 13 грудня Leoland запрошує дітей до Резиденції Святого Миколая на інтерактивну виставу «Секретна справа Святого Миколая». У програмі – зустріч зі святковим монстриком, Миколаєм та подарунки.

Вартість: 550 грн у групі від 20 дітей, 650 грн – індивідуально.

Деталі: за посиланням.

Адреса: вул. Мельника, 18. Google.

Хатинка святого Миколая у Рудно (УГКЦ)

29 листопада у Рудно запрацює хатинка святого Миколая, яка прийматиме гостей до 10 грудня. У програмі – майстер-клас із розмальовування шоперів, інтерактиви, зустріч з Миколаєм, фотозони. Батьки зможуть також зігрітися гарячими напоями.

Вартість: 600 грн.

Деталі: за посиланням. Попередня реєстрація обов’язкова.

Адреса: хатинка працюватиме на базі Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ (вул. Шевченка, 188). Google.

«Галицька корона»

У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» із 22 листопада до 11 грудня можна зустріти святого Миколая. На дітей чекають майстер-класи та солодкі сюрпризи.

Вартість: 750 грн, від 15 дітей – 650 грн.

Деталі: за посиланням.

Адреса: кінець вул. Зеленої, Кільцева дорога. Google.

«Древній град»

У парк-готелі «Древній град» зустріти Миколая можна буде з 23 листопада до 5 грудня. Дітей чекає музичний флешмоб, величезний твістер, майстерня ялинок, ігри, солодкий подарунок та інші розваги.

Вартість: 750 грн для груп від 20 дітей.

Деталі: за посиланням.

Адреса: 7-ий км Київської траси. Google.