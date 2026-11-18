Подаруйте дитині казку: найкращі місця для зустрічі зі святим Миколаєм у Львові
Розповідаємо про 11 локацій, вартість та програму розваг
У 2026 році День святого Миколая буде в неділю, 6 грудня. Чудотворець уже готує подарунки для усіх чемних діток та поспішає на зустріч із ними. Щоб свято було ще цікавішим, пропонуємо підбірку коротких та легких віршів про святого Миколая.
У Львові зустрітися зі святим Миколаєм можна буде одразу на 11 локаціях. ZAXID.NET зібрав детальну інформацію з цінами та програмою розваг.
Де зустріти святого Миколая у Львові у 2026 році:
LEM Station
Із 4 по 9 грудня зустріти святого Миколая можна у LEM Station. На дітей чекають аніматори, які гратимуться з малечею. Також кожен отримає подарунок і пам’ятне фото.
Вартість: 580 грн з дитини, вхід для батьків безкоштовний.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Деталі: щогодини до резиденції зможе увійти лише 30 дітей, тому квитки варто бронювати наперед за посиланням.
Адреса: вул. Вітовського, 57. Google.
Emily Resort
З 1 по 6 грудня резиденція святого Миколая працюватиме й у відпочинковому комплексі Emily Resort у Винниках. На маленьких гостей чекатиме какао та подарункові бокси, а на території буде парк ілюмінацій.
Вартість: від 750 грн до 900 грн (залежить від дня відвідин).
Деталі: за посиланням. Графік роботи резиденції:
- Вт, Ср (1.12 – 2.12): 15:00 – 20:00.
- Чт (3.12.): 12:00 – 20:00.
- Пт (4.12): 12:00 – 20:00.
- Сб, Нд (5.12 – 6.12): 12:00 – 20:00.
Адреса: м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б. Google.
«Шевченківський гай»
Улюблене місце львів’ян для зимових святкувань – це музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. З нагоди Дня святого Миколая дітей запрошують на квест-мандрівку та розкажуть, чому Миколай вирішив дарувати людям подарунки. Діти отримають і свій подарунок, а також намалюють кахлі у стилі косівського розпису із зображенням Миколая.
Вартість: 400 грн пільговий, 500 грн повний квиток.
Деталі: організовані групи можуть записуватися із 30 листопада по 4 грудня. Індивідуальні відвідування – 5 та 6 грудня. Деталі за посиланням.
Адреса: вул. Чернеча гора, 1. Google.
Dragon Park
У центрі розваг Dragon Park діти зможуть зустрітися з Миколаєм із 1 до 9 грудня одразу на двох локаціях. Вони стануть героями інтерактивної вистави, поринуть у захопливу історію, виконуватимуть цікаві завдання та зустрінуться із святим Миколаєм, щоб отримати дарунок та зробити фото.
Вартість: 750 грн.
Деталі: потрібне бронювання, деталі за посиланням.
Адреса: вул. Джерельна, 38В та вул. Стрийська, 202. Google.
Музей «Львів стародавній»
З 23 листопада до 13 грудня у музеї можна зустріти святого Миколая. У програмі – квест у пошуках подарунків та майстер-клас на вибір (ялинкова прикраса, малювання шоколадом, миловаріння, свічка з вощини чи розфарбування дзвоника).
Вартість: 750 грн.
Деталі: потрібний попередній запис, деталі за посиланням.
Адреса: вул. Краківська, 21. Google.
«Митрополичі сади»
Зустріти святого Миколая у «Митрополичих садах» можна із 30 листопада по 4 грудня, а також 5 та 7 грудня. У програмі, яка триватиме 2 години, буде смачна піца, майстер-клас зі створення різдвяного підсвічника, веселі ігри та подарунок.
Вартість: 1000 грн.
Деталі: реєстрація обов’язкова за формою, 067 609 02 07.
Адреса: площа Святого Юра, 5. Google.
Патріарший дім
Уже із 22 листопада святий Миколай прибуде у Патріарший дім, зустрітися із ним можна до 9 грудня. У програмі – різдвяна вистава або майстер-клас, фотозони, частування та подарунок.
Вартість: 600 грн.
Деталі: за телефоном +38 063 756 73 28, +38 068 271 53 10.
Адреса: просп. Івана Павла II, 35Б. Google.
Leoland
З 1 до 13 грудня Leoland запрошує дітей до Резиденції Святого Миколая на інтерактивну виставу «Секретна справа Святого Миколая». У програмі – зустріч зі святковим монстриком, Миколаєм та подарунки.
Вартість: 550 грн у групі від 20 дітей, 650 грн – індивідуально.
Деталі: за посиланням.
Адреса: вул. Мельника, 18. Google.
Хатинка святого Миколая у Рудно (УГКЦ)
29 листопада у Рудно запрацює хатинка святого Миколая, яка прийматиме гостей до 10 грудня. У програмі – майстер-клас із розмальовування шоперів, інтерактиви, зустріч з Миколаєм, фотозони. Батьки зможуть також зігрітися гарячими напоями.
Вартість: 600 грн.
Деталі: за посиланням. Попередня реєстрація обов’язкова.
Адреса: хатинка працюватиме на базі Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ (вул. Шевченка, 188). Google.
«Галицька корона»
У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» із 22 листопада до 11 грудня можна зустріти святого Миколая. На дітей чекають майстер-класи та солодкі сюрпризи.
Вартість: 750 грн, від 15 дітей – 650 грн.
Деталі: за посиланням.
Адреса: кінець вул. Зеленої, Кільцева дорога. Google.
«Древній град»
У парк-готелі «Древній град» зустріти Миколая можна буде з 23 листопада до 5 грудня. Дітей чекає музичний флешмоб, величезний твістер, майстерня ялинок, ігри, солодкий подарунок та інші розваги.
Вартість: 750 грн для груп від 20 дітей.
Деталі: за посиланням.
Адреса: 7-ий км Київської траси. Google.