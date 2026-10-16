Дізнайтеся, чи справді цей лайфхак працює.

Мережею останнім часом ширяться відео, де господині скручують шматок звичайної фольги у щільну кульку та кидають її в барабан разом із речами. Вони зазначають, що цей спосіб розв’язує проблему прилипання одягу та добре збирає шерсть тварин. The Coolist розповідає, чи справді цей лайфхак працює.

Головна проблема, з якою намагаються боротися за допомогою цього лайфхаку, – статична електрика. Коли тканини труться одна об одну, між ними може перерозподілятися електричний заряд: одна набуває позитивного заряду, інша – негативного. Через це речі притягуються одна до одної й можуть злипатися або прилипати під час носіння.

Івана Димитрова, професорка фізики в Північно-Східному університеті, пояснює це просто: більшість речей навколо нас є нейтральними й «тихими», але коли два матеріали труться, вони обмінюються невеликою кількістю заряду, і в сухому повітрі цьому заряду нікуди подітися. Саме цей «застряглий» заряд є причиною того, що ваша шкарпетка прилипає до светра, а зимовий одяг тріщить, щойно ви його дістаєте.

Тож чи справді кулька з фольги здатна «захопити» цей заряд?

Як зазначає видання, у всіх цих вірусних відео зазвичай не враховують одну важливу деталь. Алюміній справді добре проводить електрику. Коли метал торкається зарядженої поверхні, він може забрати частину надлишкового заряду й розподілити його по своїй поверхні.

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Саме тому професорка радить прості способи, засновані на тому самому принципі: наприклад, провести дротяною вішалкою по спідниці або доторкнутися до дверної ручки чи ключа, щоб зняти заряд.

Теоретично щільна металева кулька, яка рухається разом з одягом у барабані, могла б відводити частину заряду таким самим чином. Однак це лише теорія, а на практиці ситуація інша.

Головний нюанс полягає в тому, що статична електрика майже не накопичується під час самого прання. Вода відводить заряд ще до того, як він встигає накопичитися.

У компанії Whirlpool чітко пояснюють: статична електрика «утворюється переважно під час сушіння або під час носіння одягу».

Експертка з побутової техніки Мішель Фенг із компанії Hisense сказала Tom’s Guide те саме, але іншими словами. Щільно спресована кулька з фольги в пральній машині, ймовірно, не завдасть реальної шкоди, але доказів того, що вона дійсно зменшує статичну електрику під час циклу прання, дуже мало, а окремі шматочки фольги можуть застрягнути у фільтрі або зливі.