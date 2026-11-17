Долар міцнішає, євро падає

У вівторок, 17 листопада, офіційний курс європейської валюти становив 49,99 грн, що на 23 копійки нижче, ніж напередодні. Востаннє офіційний курс євро фіксували нижче 50 грн 8 січня 2026 року. За даними Нацбанку, в середу, 18 листопада, євро подешевшає ще на 13 копійок – до 49,86 грн. Експерти пояснили, з чим пов’язане таке падіння євро, до чого тут долар та чого очікувати від курсу валют в найближчому майбутньому.

Євро падає, долар росте: чому так?

На курс євро в Україні впливає співвідношення долара і євро на міжнародному валютному ринку, пояснив у подкасті «РБК-Україна» голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. У цьому співвідношенні зміцнення долара тягне за собою послаблення євро на світовому рівні.

Курс євро в Україні формується так: Національний банк встановлює курс гривні до долара, а вартість євро визначається за крос-курсом – регулятор бере офіційний курс долара до гривні та множить його на співвідношення євро до долара.

У понеділок, 16 листопада, співвідношення євро до долара вперше за довгий час становило менше ніж 1,1 – 1,0998 долара за євро. Сергій Мамедов прогнозує, що в грудні цей показник може опуститися до 1,08. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить навіть про перспективне співвідношення в 1,07.

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Чому долар зміцнюється?

Головні причини, що впливають на нинішнє зміцнення долара у співвідношенні до євро, – це:

очікування щодо дохідності американських та європейських облігацій;

рішення центральних банків.

Як пише Forbes Ukraine з посиланням на дані Trading Economics, інвестори очікують, що Федеральна резервна система США (ФРС) підвищуватиме ставки активніше, ніж Європейський центральний банк (ЄЦБ). За оцінками ринку, до вересня 2027 року американський регулятор може провести чотири підвищення, тоді як від ЄЦБ очікують ще трьох кроків по 0,25 відсоткового пункту.

Інфляція в єврозоні пришвидшилась у вересні, проте ЄЦБ наприкінці жовтня залишив депозитну ставку без змін. Її підвищення від ЄЦБ очікують в грудні. Натомість ФРС ще у вересні вперше за три роки підвищила ставку до діапазону 3,75–4%.

Який зв’язок між ставками ФРС і ЄЦБ та співвідношенням євро до долара? Різниця між процентними ставками в США та Європі впливає на рішення інвесторів щодо розміщення коштів, пояснив Сергій Мамедов в подкасті «РБК-Україна». Якщо дохідність доларових активів зростає у порівнянні з євровими, інвесторам стає вигідніше вкладати гроші в американську валюту. Відповідно, попит на долар збільшується, а євро може слабшати.

Проте в Україні на курс, окрім світових трендів, впливають також дії регулятора – Національного банку. Насамперед НБУ впливає на курс долара.

Нацбанк утримуватиме долар від стрибків

Попри глобальну ситуацію, в Україні до кінця листопада регулятор буде стримувати курс долара від різкого зростання, вважає економіст Олег Пендзин, пише ТСН. На думку економіста, стримування курсу долара наразі залишається єдиним дієвим інструментом боротьби з інфляцією, прогноз щодо якої НБУ нещодавно погіршив.

«Незначні коливання курсу в межах 20 копійок можливі, але вони не роблять погоди. Нацбанк утримуватиме офіційний курс долара, і ось чому. Ситуація в економіці України складна, бізнес майже не бере кредитів, тому такий чинник, як облікова ставка, не працює на стримування інфляції. У Нацбанку залишається єдиний важіль – це курс долара. Його вартість прямо впливає на ціни імпортних товарів, а отже, на рівень інфляції», – пояснив Олег Пендзин.

Системного стрибка курсу в Україні не очікує і директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, який він озвучив у коментарі УНІАН, курс долара в Україні до 22 листопада перебуватиме в межах 45–45,7 грн на міжбанківському та готівковому ринках.

Олег Пендзин у своєму прогнозі по курсу долара до кінця листопада називає схожі показники: офіційний – 45,4–45,5 грн, середній готівковий (продаж) – 46–46,10 грн.

Оскільки, за прогнозами експертів, регулятор намагатиметься утримувати курс долара, то курс євро в Україні залежатиме переважно від коливань на світовому ринку.

Що купувати й куди вкладати заощадження?

Універсальних фінансових порад не існує за жодних умов. Важливо також розуміти, що геополітична ситуація та ситуація на міжнародних валютних ринках можуть змінюватися – на це впливає багато факторів. У грудні традиційно в Україні додадуться нові фактори впливу на курс валют – так відбувається щороку. Тож у власних фінансових справах слід покладатися не на очікування від курсу валют, а на свої потреби. Про це також каже Сергій Мамедов.

За його словами, зараз гривневі фінансові інструменти забезпечують вищу дохідність, ніж валютні. Серед інструментів в іноземній валюті доларові активи також мають вищу дохідність у порівнянні з євровими. Тому, вважає Сергій Мамедов, немає особливого сенсу купувати євро саме як інвестиційний інструмент за нинішніх умов.

Проте якщо людина планує найближчим часом – в перспективі кількох місяців – витрати в європейській валюті, то варто подбати про це заздалегідь, щоб не залежати від майбутніх коливань курсу.

Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів, економіст Андрій Забловський нагадує, що євро не завжди буде дешевшати.

«Схожа ситуація була в листопаді 2024 року, коли курс євро впав нижче 44,5 грн, але вже за пів року євро коштував вище 49 грн», – нагадав він у коментарі ТСН.

Також експерт наголошує на важливості диверсифікації заощаджень – не варто їх зберігати в одному інструменті чи в одній валюті.

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