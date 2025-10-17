Курс гривні на 17–19 жовтня

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс гривні, який діятиме з 17 по 19 жовтня. Відтепер долар коштує 41,63 грн, що на 12 копійок менше, ніж напередодні.

Це означає, що у львівських обмінниках найближчими днями очікується незначне зміцнення гривні – долар у продажу може опуститися до 42-42,3 грн, тоді як купівля коливатиметься в межах 41-41,2 грн.

Схожа тенденція спостерігається й щодо євро: офіційний курс становить 48,52 грн, тож у пунктах обміну Львова валюта ЄС може коштувати близько 48,8-49,2 грн за євро.

Для порівняння, офіційні курси НБУ на 17-19 жовтня такі:

1 долар США – 41,6358 грн

1 євро – 48,5224 грн

1 фунт стерлінгів – 55,9606 грн

1 швейцарський франк – 52,1588 грн

1 злотий – 11,4124 грн

10 єн – 2,7528 грн

Довідково. НБУ з осені 2023 року запровадив керовано гнучкий обмінний курс, що дозволяє гривні коливатися відповідно до ситуації на ринку. Також регулятор послабив валютні обмеження для імпорту послуг і дозволив репатріацію «нових» дивідендів, що впливає на валютний ринок загалом.