РФ погодилась на гарантії безпеки для України за зразном 5 статті НАТО

Спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Про це він сказав у четвер, 19 листопада, під час спілкування з журналістами в Берліні, передає «Європейська правда».

За словами Джареда Кушнера, Москва ставиться зі «скептицизмом та недовірою» до гарантій безпеки для України за механізмом, подібним до статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону країн-членів Альянсу в разі нападу на одну з них. Водночас Кушнер вважає, що США вдалося переконати Росію в необхідності такого формату гарантій безпеки для України. Також він заявив, що таку модель може розглянути й президент США Дональд Трамп.

«Я вважаю, що нам вдалося переконати росіян у доцільності такої концепції, згідно з якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5. [...] З американського погляду, надання гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО – це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп готовий його розглянути. Але, очевидно, це має відповідати інтересам США, а також бути частиною ширшого пакета заходів безпеки», – сказав Джаред Кушнер.

До слова, 19 листопада Politico повідомило, що Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним почав тиснути на Європу, щоб вона припинила надавати Україні допомогу. Таку вимогу президент США пояснив прагненням Путіна досягти миру з Україною.

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