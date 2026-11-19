Джаред Кушнер заявив про згоду Росії на гарантії безпеки для України за зразком 5 статті НАТО
Дональд Трамп також готовий розглянути такий формат гарантій безпеки
Спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Про це він сказав у четвер, 19 листопада, під час спілкування з журналістами в Берліні, передає «Європейська правда».
За словами Джареда Кушнера, Москва ставиться зі «скептицизмом та недовірою» до гарантій безпеки для України за механізмом, подібним до статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону країн-членів Альянсу в разі нападу на одну з них. Водночас Кушнер вважає, що США вдалося переконати Росію в необхідності такого формату гарантій безпеки для України. Також він заявив, що таку модель може розглянути й президент США Дональд Трамп.
«Я вважаю, що нам вдалося переконати росіян у доцільності такої концепції, згідно з якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5. [...] З американського погляду, надання гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО – це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп готовий його розглянути. Але, очевидно, це має відповідати інтересам США, а також бути частиною ширшого пакета заходів безпеки», – сказав Джаред Кушнер.
До слова, 19 листопада Politico повідомило, що Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним почав тиснути на Європу, щоб вона припинила надавати Україні допомогу. Таку вимогу президент США пояснив прагненням Путіна досягти миру з Україною.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський повідомив, що вперше отримав від США пропозицію обговорити відмову від Донбасу в обмін на членство в НАТО.