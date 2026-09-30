ЖК «Панорамний» готовий на 90%

Понад 10 років у Львові не можуть добудувати ЖК «Панорамний» на вул. Під Голоском, 17. Покупці оплатили квартири, але досі не знають, коли зможуть заселитися. У середу, 30 вересня, вони вийшли під Львівську міську раду з вимогою допомогти завершити будівництво. Після зустрічі заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач повідомив, що будинок готовий більш ніж на 90%, а завершити його заважає конфлікт усередині компанії-забудовника. Що відбувається із добудовою ЖК «Панорамний», розповідає ZAXID.NET.

Кому належить ЖК «Панорамний»?

Забудовником «Панорамного» є ТОВ «Омега-Львів». За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, його засновниками були Анна Василів та Іван Комар. Василів володіла 70% компанії, Комар – 30%. У 2023 році в компанії змінилися керівник і склад співвласників: влітку Анна Василів призначила директором Романа Калиновського замість Галини Золотової, а восени подарувала свою частку Наталії Гусак.

У лютому 2024 року покупці квартир створили громадську організацію «ЖК Панорамний», щоб спільно захищати свої інтереси. Її очолив Ігор Лутчин. Іван Комар передав організації 20% компанії, залишивши собі 10%. Таким чином об’єднання покупців стало одним зі співвласників забудовника.

Нині Наталії Гусак належить 70% «Омега-Львів», ГО «ЖК Панорамний» – 20%, Івану Комару – 10%. Керує компанією – Роман Калиновський.

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Квартиру обіцяли ще у 2017 році

Державна архітектурно-будівельна інспекція у Львівській області ще у вересні 2014 року зареєструвала ТзОВ «Омега-Львів» декларацію про початок будівельних робіт. У липні 2017 року виконком ЛМР затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування будинку на вул. Під Голоском, 17. Судячи із повідомлень на офіційній сторінці ЖК у фейсбук, станом на червень 2016 року, тривало будівництво третього поверху будинку.

ZAXID.NET поспілкувався із Василем Дудуцом, який придбав квартиру в «Панорамному» у 2016 році й, за його словами, повністю оплатив її через банк. За його словами, будинок мали здати, через рік, у 2017 році. Спочатку ЖК був запроєктований на сім поверхів, але згодом поверховість збільшили до дванадцяти. Відповідно зросли й строки очікування – здачу будинку перенесли на 2020 рік, але і тоді покупці не отримали квартир. У 2022 році будівельні роботи повністю зупинили.

«Після року простоювання, у 2023 році в компанії змінився директор – замість Галини Золотової керівником став Роман Калиновський. Звісно, за правилами та договором про будь-які зміни у будівельній компанії, зміну власників чи інші процеси інвесторів мали б офіційно повідомити – надіслати листи тощо. Проте нікому нічого не сповістили», – розповів Василь Дудуц.

За його словами, Калиновський лише зробив оголошення в телеграм про зустріч інвесторів. «Хто побачив і зміг – прийшов. Тоді ж він заявив, що вони не визнають тих інвесторів, які розраховувалися готівкою, а враховують лише безготівкові розрахунки».

Василь Дудуц – батько багатодітної сім’ї та військовий, служив після мобілізації у 2014 році, а у 2022-му знову добровільно пішов до війська. Зараз він живе у дружини. За його словами, серед покупців є й інші військовослужбовці, а частина людей продала попереднє житло або позичила гроші на квартиру в «Панорамному» й тепер змушена орендувати помешкання. Чоловік стверджує, що належного діалогу з керівництвом фірми-забудовника немає. За його словами, він та інші інвестори надсилали листи власниці близько Наталії Гусак, але вона не відповіла на жодне звернення.

Чоловік каже, що значну частину будівельних робіт уже виконали: будинок накритий, має вікна, сходи та частково готові внутрішні приміщення. Залишилися, зокрема, ліфти, прибудинкова територія та комунікації. Водночас, за його словами, будівля без належної охорони поступово занепадає. На майданчик потрапляють сторонні, зокрема діти, а частини вікон на першому поверсі уже немає. При цьому чоловік каже, що покупці готові обговорювати навіть додаткові внески, аби лише добудовати будинок і заїхати в куплені квартири.

Підозра і міжнародний розшук колишнього керівництва

Директор «Омега-Львів» Роман Калиновський пояснює затримку діями попереднього керівництва. У коментарі ZAXID.NET він заявив, що з компанії викрали кошти, первинну, технічну та іншу документацію. За його словами, у 2023 році саме він ініціював кримінальне провадження проти колишнього менеджменту компанії.

Попередню директорку «Омега-Львів» та її сина підозрюють у заволодінні грошима компанії. За версією слідства, жінка отримувала від покупців квартир готівку, але не вносила її на рахунок товариства. Син допомагав укладати договори та підписував довідки про повну оплату. Як ідеться в судових ухвалах, обом повідомили про підозри 27 березня 2025 року, а 3 жовтня того ж року оголосили в міжнародний розшук.

За словами Романа Калиновського, компанія досі відновлює документи та доступ до банківських рахунків, а ось грошей на продовження будівництва – немає. «Ми активно працюємо, щоб відновити первинну документацію, відновлюємо доступи до банківських рахунків і намагаємося вирішити корпоративний конфлікт», – сказав Калиновський.

ZAXID.NET також запитав директора, чи справді компанія не визнає готівкових оплат і вважає відповідні договори недійсними. Він послався на відсутність первинної документації та повідомив, що за бухгалтерськими даними й рахунками товариства вдалося встановити лише 56 інвесторів, які платили за майнові права на квартири. Прямої відповіді щодо недійсності інших договорів Калиновський не дав і не пояснив, як компанія перевірятиме документи про оплату, які збереглися у покупців.

Натомість Роман Калиновський наголосив, що на добудову ЖК «Панорамний» впливає конфлікт між співвласниками. За його словами, він п’ять разів скликав загальні збори учасників товариства. Однак, Іван Комар, якому належить близько 10% компанії, та громадська організація «ЖК Панорамний» із часткою 20% на збори не приходять. Через це, за його версією, не ухвалюють рішення про додаткове фінансування будівництва. Калиновський також заявив, що вважає набуття громадською організацією її частки безпідставним.

Водночас назвати суму, необхідну для добудови, директор не зміг. Каже, що спочатку потрібна будівельна експертиза. Оцінку готовності будинку більш ніж у 90% він вважає передчасною: без технічної та виконавчої документації, за його словами, неможливо точно встановити обсяг виконаних робіт. Також він стверджує, що технічні умови підключення до комунікацій уже не чинні.

На запитання про вихід із ситуації відповів, що рішення мають ухвалювати співвласники компанії. Сам він, за його словами, є найманим працівником і останні три роки не отримує зарплати.

Що кажуть в мерії?

За словами заступника міського голови Львова Любомира Зубача, «Панорамний» готовий більш ніж на 90%, а компанія має необхідні документи для будівництва. Після зміни її керівництва в мерії сподівалися, що роботи завершать, однак цього не сталося.

«Далі якийсь внутрішній корпоративний конфлікт. І забудовник, в принципі маючи всі потрібні юридичні будівельні документи, просто не завершує будівництво», – повідомив Любомир Зубач.

До слова, раніше міська інспекція ДАБК мала претензії до утеплення «Панорамного». У травні 2024 року ZAXID.NET писав, що забудовник використав полістирол замість негорючих матеріалів. На той момент порушення не усунули, а роботи – зупинили.

Любомир Зубач наголошує, що вирішення внутрішніх питань компанії не належить до повноважень міськради. Водночас місто готове бути посередником між забудовником і покупцями. «Місто повністю на боці людей. Вони заплатили кошти, більш як 10 років чекають на своє», – заявив посадовець.

Наступного тижня у мерії планують провести робочу групу. Зубач публічно запросив представників «Омега-Львів» і закликав їх надати конкретний план завершення будівництва. Якщо такого плану не буде, місто та інвестори, за його словами, звертатимуться до правоохоронних органів.