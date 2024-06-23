Лабрадудль, помчі, пагль та інші: 10 дизайнерських порід собак, які ви полюбите – фото
Більшість цих порід не визнані авторитетними асоціаціями собаківників, та все ж вони існують. Їх люблять і виводять за їхню незвичну зовнішність і поєднання найкращих рис обох батьківських порід. Показуємо, як виглядають 10 найцікавіших гібридних – або ж дизайнерських – порід собак.
Біглер
Це суміш бігля і кавалер кінг Чарльз спаніеля з неймовірно виразними очима і дружелюбним і грайливим характером. Біглер – дуже розумний собака. Зовнішність може варіюватися.
Біглер (фото DailyPaws)
Борадор
Як можна здогадатися з назви, ідеться про гібрид бордер коллі і лабрадора ретривера. Обидві батьківські породи надзвичайно розумні і соціальні собаки. Борадори успадкували від них найкращі риси.
Борадор (фото DailyPaws)
Бордудль
Це гібрид бордер колі і пуделя. Майбутніх опікунів цих собак попереджають, що пес може виявитися розумнішим за людину.
Бордудль (фото DailyPaws)
Боксадор
Це суміш двох найкращих порід для проживання в сім’ї з дітьми – боксера і лабрадора ретривера. Вони дуже соціальні і грайливі.
Боксадор (фото DailyPaws)
Чоркі
Це вибухова суміш чіхуахуа і йоркширського тер’єра. Можуть бити короткошерстими або пухнастими. В будь-якому випадку люблять супроводжувати скрізь свою людину.
Чоркі (фото DailyPaws)
Доркі
Собаки з кумедною зовнішністю і красивезною шерстю – це гібрид такси і йоркширського тер’єра. Це маленьки песики з великою особистістю.
Доркі (фото DailyPaws)
Лабрадудль
Це не кумедна назва лабрадора, а гібрид пуделя і лабрадора ретривера. Лабрадудель – одна з найбільш популярних порід собак у США.
Лабрадудль (фото DailyPaws)
Помчі
Маленькі, розумні, людиноорієнтовані собаки. Це суміш померанського шпіца і чіхуахуа.
Помчі (фото DailyPaws)
Пагль
Ще одна порода з неймовірно виразними очима. Пагль – гібрид мопса і бігля. Ці собачки схожі на мопсів, але більш стрункі та активні.
Пагль (фото DailyPaws)
Помапу
Цей напрочуд милий собачка – суміш померанського шпіца і мініатюрного пуделя. Це розумний та активний екстраверт.
Помапу (фото DailyPaws)