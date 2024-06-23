Люди продовжують експериментувати і створювати нові породи собак. На фото - боксадор

Більшість цих порід не визнані авторитетними асоціаціями собаківників, та все ж вони існують. Їх люблять і виводять за їхню незвичну зовнішність і поєднання найкращих рис обох батьківських порід. Показуємо, як виглядають 10 найцікавіших гібридних – або ж дизайнерських – порід собак.

Біглер

Це суміш бігля і кавалер кінг Чарльз спаніеля з неймовірно виразними очима і дружелюбним і грайливим характером. Біглер – дуже розумний собака. Зовнішність може варіюватися.

Біглер (фото DailyPaws)

Борадор

Як можна здогадатися з назви, ідеться про гібрид бордер коллі і лабрадора ретривера. Обидві батьківські породи надзвичайно розумні і соціальні собаки. Борадори успадкували від них найкращі риси.

Борадор (фото DailyPaws)

Бордудль

Це гібрид бордер колі і пуделя. Майбутніх опікунів цих собак попереджають, що пес може виявитися розумнішим за людину.

Бордудль (фото DailyPaws)

Боксадор

Це суміш двох найкращих порід для проживання в сім’ї з дітьми – боксера і лабрадора ретривера. Вони дуже соціальні і грайливі.

Боксадор (фото DailyPaws)

Чоркі

Це вибухова суміш чіхуахуа і йоркширського тер’єра. Можуть бити короткошерстими або пухнастими. В будь-якому випадку люблять супроводжувати скрізь свою людину.

Чоркі (фото DailyPaws)

Доркі

Собаки з кумедною зовнішністю і красивезною шерстю – це гібрид такси і йоркширського тер’єра. Це маленьки песики з великою особистістю.

Доркі (фото DailyPaws)

Лабрадудль

Це не кумедна назва лабрадора, а гібрид пуделя і лабрадора ретривера. Лабрадудель – одна з найбільш популярних порід собак у США.

Лабрадудль (фото DailyPaws)

Помчі

Маленькі, розумні, людиноорієнтовані собаки. Це суміш померанського шпіца і чіхуахуа.

Помчі (фото DailyPaws)

Пагль

Ще одна порода з неймовірно виразними очима. Пагль – гібрид мопса і бігля. Ці собачки схожі на мопсів, але більш стрункі та активні.

Пагль (фото DailyPaws)

Помапу

Цей напрочуд милий собачка – суміш померанського шпіца і мініатюрного пуделя. Це розумний та активний екстраверт.

Помапу (фото DailyPaws)