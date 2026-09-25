Деякі городники розміщують сухе лаврове листя в кутах теплиці або біля контейнерів із розсадою

Лавровий лист зазвичай використовують у кулінарії, але він може стати в пригоді й на городі. Його додають до компосту, застосовують для приготування ароматичних настоїв і розкладають у теплицях. Водночас важливо пам’ятати, що це допоміжний засіб: він не замінить повноцінного догляду за рослинами чи перевірених методів боротьби зі шкідниками. Як з користю використати лавровий лист у господарстві, пише ТСН.

Чим лавровий лист може бути корисним на городі

Лаврове листя містить ефірні олії та інші ароматичні сполуки. Саме завдяки вираженому запаху його іноді використовують у городництві як природний засіб для відлякування окремих комах.

Також сухе листя можна додавати до компосту або органічної мульчі. Під час розкладання воно стає частиною органічної маси. Однак лавровий лист не є самостійним добривом і не забезпечує рослини всіма необхідними поживними речовинами.

Як приготувати лавровий настій від шкідників

Аромат лавра може бути неприємним для деяких комах, зокрема попелиці, мурах і білокрилки. Проте ефективність домашнього настою залежить від концентрації, виду шкідника та умов обробки, тому не варто розраховувати на гарантований результат.

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Для приготування настою візьміть 15–20 сухих лаврових листків і залийте їх 1 л гарячої води. Накрийте посуд кришкою та залиште приблизно на 12 годин. Коли рідина охолоне, процідіть її та використовуйте для обприскування рослин.

Обробляйте листя вранці або ввечері, коли немає активного сонця. Перед застосуванням на всій грядці спробуйте розчин на невеликій ділянці рослини та поспостерігайте за її реакцією. Такий засіб доречніше розглядати як додаткову профілактику, а не основний спосіб боротьби з масовим ураженням.

Як використовувати лавровий лист для ґрунту

Сухе лаврове листя, яке залишилося після кулінарії, можна не викидати. Подрібніть його та додайте невеликими порціями до компосту. Там воно поступово розкладатиметься разом з іншими органічними рештками.

Ще один варіант – використати листя як складник органічної мульчі. Розподіляйте його тонким шаром, не засипаючи безпосередньо стебла рослин. Надмірна кількість цілого або подрібненого листя не дасть миттєвого ефекту, а його розкладання залежатиме від вологості, температури та складу компосту.

Такий спосіб можна застосовувати на грядках із томатами, перцем, огірками та полуницею, але лаврове листя не замінить компосту, перегною чи інших добрив, необхідних конкретним культурам.

Чи варто розкладати лавровий лист у теплиці

Деякі городники розміщують сухе лаврове листя в кутах теплиці або біля контейнерів із розсадою. Вважається, що його запах може відлякувати частину комах.

Однак цей метод не забезпечує надійного захисту від шкідників і не усуває їх, якщо вони вже оселилися на рослинах. Для кращого контролю регулярно оглядайте листя, провітрюйте теплицю та за потреби використовуйте засоби, призначені для конкретного виду шкідників.

Як часто застосовувати лавровий лист

Для профілактичного обприскування рекомендують використовувати настій раз на 10–14 днів. Проте таку періодичність не варто сприймати як універсальну норму: спершу перевірте реакцію рослин і враховуйте, чи справді є потреба в обробці.