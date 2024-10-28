У селищі на Львівщині за 48 млн грн відремонтують школу
Для школи закуплять інтерактивний тир, систему лазертаг і комплекс «Школа FPV»
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Новояричівської селищної ради 24 жовтня уклав договір із львівським ТОВ «Експерт систем» на капітальний ремонт школи з облаштуванням класів захисту Вітчизни. Сума договору становить 48 млн грн, що лише на 465 грн менше за очікувану вартість закупівлі.
У договорі, оприлюдненому на сторінці торгів в системі електронних закупівель Prozorro, ідеться про те, що до кінця 2025 року ТОВ «Експерт систем» має відремонтувати школу в Новому Яричеві і обладнати там класи захисту Вітчизни. Підрядник має відремонтувати приміщення школи, замінити вікна і двері, системи водопостачання і каналізації, сантехніку.
Також в суму договору включена закупівля меблів – одномісних парт, стільців для учнів, столів і стільців для вчителів, шаф для інвентаря тощо. Окрім того, ТОВ «Експерт систем» має виконати благоустрій території школи – замостити подвір’я бруківкою, висадити газони, зокрема, мавританські, і встановити огорожу.
Для фінансування робіт гроші виділять з бюджету громади: 2,4 млн грн – до кінця 2024 року, решту – у 2025 році. Додамо, що у липні уряд виділив 1,65 млрд грн для закупівлі школами сучасного обладнання для оновлених класів захисту Вітчизни.
Згідно з технічним завданням до тендеру, у класах захисту Вітчизни в новояричівській школі, окрім компасів, поясних систем та іншого військового екіпірування, будуть:
- інтерактивний лазерний стрілецький тренажер (тир);
- набір вивчення тактичної медицини відповідно до протоколу March (комплект), жорсткі і м’які ноші;
- різні навчальні гранати і міни, зокрема, протитанкові;
- макети гранат і різних протипіхотних мін;
- навчально-тренувальний комплекс «Школа FPV»;
- гвинтівка пневматична;
- макет автомату;
- комплект лазертаг.
Судячи з кількості меблів, про які йдеться у технічному завданні до тендеру, у школі буде три класи захисту Вітчизни.
ТОВ «Експерт систем» зареєстроване у Львові в 2014 році. Його директором і власником є Тарас Беркевич, який також є співвласником ТОВ «Сан тавер» у Запитові біля Львові і ТОВ «Торговий дім Комплекс трейд».
За 10 років роботи ТОВ «Експерт систем» за результатами тендерів уклало договорів на 378,4 млн грн, з яких на суму 175,65 млн – із організаціями та установами Новояричівської громади.
Також ТОВ «Експерт систем» виконувало ремонтні роботи для театру опери і балету у Львові і отримало підряд на 105 млн грн для ремонту ратуші у Самборі.